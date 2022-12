Msc vuol creare un hub logistico nelle aree ex Ilva di Genova

«Nessuno - afferma Bucci - vuole mettere in discussione l’acciaio di Cornigliano; anzi, vorremmo che ci fosse un’azienda che lavora il triplo. Ma se ci sono delle aree dove, da cinque anni e mezzo, non si vede neanche una persona, è nostro dovere di amministratori fare in modo che siano messe a frutto».

Un addendum all’accordo di programma Ilva

Quelle aree, peraltro,sono regolate dall’accordo di programma per Cornigliano del 2005, che destina quegli spazi alla filiera dell’acciaio. «Quell’intesa - aggiunge Bucci - è stata qualcosa di fondamentale per il territorio e non abbiamo intenzione di toccarla; la strada, probabilmente, sarà quella di fare un addendum all’accordo. Devo dire che i primi che non l’hanno rispettato, però, sono stati i vertici dell’azienda che, in base a quell’intesa, oggi dovrebbe occupare 1.200 persone e invece ne occupa 950, molte delle quali in cassa integrazione».

Lasciare inutilizzate ampie porzioni dell’area di Cornigliano, sottolinea Bucci, «è un errore che non possiamo sopportare oltre. Lo dico pensando, innanzitutto, alle occasioni di lavoro che si perdono, alla possibilità di costruire ricchezza là dove oggi non abbiamo altro che spazi deserti. L’impegno dell’amministrazione comunale è di attrarre aziende a Genova: a fronte di tante richieste e del forte interesse che c’è nell’investire su questo territorio, dobbiamo poter fornire gli spazi adeguati».

Manifestazione di interesse aperta

Quella delle quattro aziende, precisa Falteri, è «una manifestazione di interesse aperta che, quindi, potrà vedere altre aziende aggiungersi (dovrà esserci, infatti, un bando di evidenza pubblica, ndr)». Ma si tratta, prosegue, di «un impegno scritto su nuove assunzioni per lo sviluppo di un hub di logistica predittiva, come ci chiede la logica del futuro. Le aree ex Ilva, fortemente infrastrutturate e servite dalla vicinanza dei collegamenti via mare, ferro e aria, sono oggi sottoutilizzate, con una densità occupazionale molto ridotta».

Con il nuovo hub, conclude, «in una porzione di aree inutilizzata, e che non interferirebbe con l’attività delle acciaierie, si avrebbe un effetto moltiplicatore sull’occupazione, di almeno cinque volte, rispetto alla densità lavorativa dell’area in oggetto».