Msi Stealth 16 Mercedes-Amg Motorsport: velocità, prestazioni e bellezza per un gaming di lusso

Il talento di creare qualcosa di unico è virtù rara. È da oggi disponibile l'esclusivo notebook MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, nato dalla collaborazione tra MSI, azienda leader nella produzione di notebook dal design avanzato per il gaming e Mercedes-AMG, marchio leader del settore motorsport, unite da un progetto che è dimostrazione di costante ricerca della massima qualità.

In questo notebook, creato in edizione limitata, trovano la massima espressione le vocazioni di due aziende in grado di dare sempre il meglio di sé, forgiate nell'idea che lo sviluppo della tecnologia della migliore qualità e la cura artigianale del prodotto siano imprescindibili.

Ne è la prova la capacità di trasformare tutto questo nella creazione di un oggetto unico, in grado di soddisfare i clienti più esigenti alla ricerca di un laptop dal design raffinato, gli appassionati di automobilismo e ovviamente i fan di Mercedes.

Abstract Liquid Background

Le caratteristiche

MSI realizza un notebook dotato del potente processore Intel (Core i9) e di grafica NVIDIA RTX 40, con uno straordinario risultato di fluidità di immagini nell'esperienza di gioco.



Il display OLED 4K 16:10 e la tecnologia utilizzata ne fanno il notebook perfetto per chi cerca la miglior gaming experience possibile e sia alla ricerca di un computer all'avanguardia. È il notebook ideal per chi sia alla ricerca del meglio in termini di performance e non voglia rinunciare a nulla: sia per quanto riguarda il potenziale tecnologico, sia per le caratteristiche uniche del design iconico targato AMG, su cui spicca il fascino della presenza del logo di Mercedes-AMG Motorsport sulla cover superiore.



Nelle parole di Eric Kuo, Executive Vice President & General Manager Notebook BU di MSI, «Luxury gaming significa anche rimanere stupiti della eccezionale qualità costruttiva e dal design ricercato di un notebook, che insieme trasmettono l'estetica del lusso».

Quale partner migliore di Mercedes-AMG Motorsport per un progetto così ambizioso? Christoph Sagemueller, Head of Mercedes-AMG Motorsport, sottolinea l'importanza della condivisione di valori: «Era fondamentale per noi trovare un partner che condividesse i nostri valori e le nostre ambizioni. MSI, un marchio leader nel settore della tecnologia e del gaming, si è dimostrato essere il partner perfetto, anche in virtù del loro impegno per l'innovazione e la loro passione per i prodotti ad elevate performance».



I dettagli che fanno la differenza

Cura nell'ideazione e creazione del prodotto, meticolosità artigianale, scelta dei migliori materiali e design innovativo sono i punti di forza che hanno reso iconico il lavoro di AMG nella personalizzazione di Mercedes: “One man, one engine” recita il leggendario motto che ricorda come ogni singolo propulsore AMG sia assemblato da un unico tecnico specializzato, solo a quel motore dedicato. La sintesi della migliore tecnologica e della massima attenzione possibile nella qualità del lavoro di rifinitura, che è responsabilità di un solo uomo con tutta la competenza che gli è riconosciuta.



E la stessa cura è stata messa nella scelta dei materiali per la creazione del notebook MSI: telaio in lega di magnesio e alluminio con motivo esclusivo a rombi di AMG, il tutto nell'originale colore grigio selenite, l'indimenticabile marchio di fabbrica delle Frecce d'Argento, le prime Mercedes sportive protagoniste di imprese leggendarie negli anni ‘30 del secolo scorso.

Proprio come le auto capolavoro create da Mercedes-AMG lungo il corso della sua gloriosa storia sportiva, così il notebook Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport si distingue per l'esclusiva qualità delle prestazioni fornite.



Il notebook Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport è in vendita anche in Italia a partire dal mese di settembre 2023 ed è già acquistabile con prezzi a partire da 2.699 euro, corredato da diversi accessori coordinati e personalizzati tra cui un mouse, un mouse pad, un flash drive e un'elegante custodia.

MSI è tra i principali colossi nel settore dell'Information Technology e del gaming a livello globale, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato. Grazie a laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti di vari settori e studenti, MSI realizza soluzioni tecnologiche all'avanguardia ed è impegnata in prima linea anche nel settore dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale, del metaverso e dell'Internet of Things.