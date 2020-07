Mud, per i ritardatari c'è tempo fino al 29 agosto

Leggi anche Covid 19 e rifiuti, le linee guida delle autorità sanitarie e ambientali

Quindi, rispetto al 2019, non cambiano: struttura del modello, articolato in sei comunicazioni; informazioni da trasmettere; modalità per l'invio delle comunicazioni. Sul punto, è utile ricordare che: le comunicazioni rifiuti, Raee, imballaggi, veicoli fuori uso vanno inviate in via telematica usando il sito “www.mudtelematico.it”; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata accedendo al sito «mudsemplificato.ecocerved.it» e trasmessa via Pec all'indirizzo mail «comunicazionemud@pec.it». I produttori di Aee devono collegarsi al sito www.regitroraee.it.

Chi è tenuto alla presentazione

Va presentato un Mud per ogni unità locale. Per le imprese che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, l'unità locale coincide con la sede legale. Invece, per la bonifica di siti contaminati, il Mud va presentato con riferimento al sito oggetto dell'intervento.



Sono escluse le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).

Sono altresì esclusi i liberi professionisti produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di un ente o di un'impresa. Inoltre, se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita. I diritti di segreteria sono pari a 10 euro per l'invio telematico e a 15 euro per l'invio tramite Pec.

Chi, durante il 2019, non ha prodotto o gestito rifiuti, non deve presentare il Mud, neanche in bianco.