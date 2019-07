Mueller: Trump può essere incriminato a fine mandato Il super procuratore che ha condotto l'inchiesta di 22 mesi sul Russiagate risponde alle domande dei deputati alla Commissione Giustizia della Camera. Trump non è «mai stato sollevato dalle accuse di ostruzionismo e potrebbe essere incriminato dopo che lascerà la Casa Bianca» dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK – «Il presidente non è stato mai sollevato dalle accuse per gli atti che avrebbe commesso». Robert Mueller, il super procuratore che ha condotto l'indagine di 22 mesi sul Russiagate, sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016, sta rispondendo alle domande dei parlamentari americani a Capitol Hill. Un fuoco di fila di domande più che una testimonianza davanti alla Commissione Giustizia della Camera a maggioranza democratica che ricorda un interrogatorio di polizia quello dell'ex Consigliere speciale.

«Mai sollevato Trump dalle accuse»

Mueller ha detto di non aver mai dichiarato di aver sollevato Donald Trump dalle accuse di ostruzionismo alla giustizia e che «il presidente potrebbe essere incriminato una volta lasciata la Casa Bianca». Come sostenuto dal ministro della Giustizia William Barr che aveva presentato le prime conclusioni del Report di Mueller. Barr poco prima della testimonianza di oggi, lunedì aveva fatto sapere a Mueller in una dichiarazione pubblica che non era autorizzato a parlare di cose che non fossero contenute nel suo Rapporto di 448 pagine davanti ai deputati, compresi gli omissis, le parti in nero cancellate dal Dipartimento di Giustizia, che i democratici ma anche gran parte degli americani vorrebbero conoscere.

Russia ha interferito nelle elezioni

Il super procuratore nel suo intervento iniziale ha enfatizzato l'importanza del ruolo della Russia nelle ultime presidenziali americane: «Nel corso della mia carriera, avevo visto una serie di sfide alla nostra democrazia. Gli sforzi da parte del governo russo di interferire nelle nostre elezioni sono stati tra i più seri», tra i più importanti tra quelli che lui ha visto finora, ha detto. Mueller ha detto chiaramente che la Russia pensava di trarre beneficio dalla elezione di Trump. Non ha voluto commentare l'operato del ministro della Giustizia: “Nel Report abbiamo definito con precisione le conclusioni delle nostre investigazioni. Abbiamo pesato ogni parola. E io oggi, nella mia testimonianza, non intendo riassumere o descrivere il risultato del nostro lavoro in un modo diverso”.

Trump infuriato

Mueller è accompagnato nell'audizione dall'avvocato di fiducia Aaron Zebley, uno dei più fidati collaboratori. Una mossa che ha già fatto infuriare Donald Trump su Twitter: «Non è mai stato concordato che Robert Mueller potesse usare uno dei suoi molti avvocati democratici, per farlo sedere accanto a lui e aiutarlo nelle risposte».

«Ci dica quello che sa»

Il presidente della Commissione giustizia, il democratico Jerrold Nadler, ha definito Mueller come “un modello di responsabilità e attaccamento alle istituzioni” e lo ha invitato a rivelare il frutto delle sue indagini e ha accennato alla procedura di impeachment, anche se ha evitato di pronunciare il termine: «Direttore Mueller, noi abbiamo la responsabilità di seguire le prove che ha scoperto. Lo ha riconosciuto anche lei quando ha affermato che «la Costituzione richiede un processo diverso dal sistema giudiziario penale per accusare formalmente un presidente in carica di illeciti. Tale processo inizia con il lavoro di questo comitato», ha affermato Nadler. Doug Collins, il repubblicano di primo piano nella commissione giudiziaria della Camera, ha dichiarato che l'udienza con Mueller era «attesa da tempo». «La Russia si è intromessa nelle elezioni del 2016», ha detto nelle sue osservazioni iniziali. «Ma il presidente non ha cospirato con i russi. Nulla di ciò che sentiremo oggi cambierà questi fatti».