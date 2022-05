Attacco di hacker russi a siti italiani, anche Senato e Difesa

Mulè: una notizia «di poche ore fa»

La cosiddetta «attribution» ai russi dell’attacco informatico del 24 febbraio «è di poche ore fa» ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè all’intervento conclusivo del Cybertech 2022 a Roma. Mulè sottolinea come l’attività offensiva cibernetica ora considerata russa a tutti gli effetti fosse destinata «a interrompere il comando e controllo ucraino durante l’invasione. Queste azioni - mette in evidenza - hanno avuto effetti di ricaduta in altri paesi europei». Di certo ne ha parlato nell’incontro ieri con «Mr. Manfred Boudreaux-Dehmer, Nato Chief Information Officer. Abbiamo iniziato - ha spiegato Mulè - a tracciare una roadmap finalizzata a intensificare la cooperazione in ambito internazionale».

Una norma per l’attacco informatico di Stato

È un cavallo di battaglia da tempo del sottosegretario alla Difesa. Rilanciato ora di nuovo al galoppo. Occorre «rinforzare i carenti strumenti legislativi attualmente vigenti regolando finalmente un terreno di gioco impervio e sdrucciolevole». Il tema è stato affrontato con Mr. Manfred Boudreaux-Dehmer. Più in generale «dobbiamo essere in grado di governare i rischi cibernetici e predisporre strumenti e metodologie in grado di mitigarne le conseguenze. Ne va - evidenzia Mulè - della salute fisica dei nostri cittadini e ancor di più è a rischio la salute delle nostre democrazie». Così rilancia: «Dobbiamo avere il coraggio di affrontare il tema della capacità offensiva per contrastare gli attacchi da parte di attori statuali riconosciuti o di gruppi individuati».

Coinvolgimento delle aziende private



Il sottosegretario alla Difesa ricorda come «abbiamo una legislazione a livello internazionale e livello nazionale che presenta delle lacune. Si fatica a circoscrivere un attacco e a determinarne l’esecutore materiale». A suo avviso «è ora che anche l’Italia avvii una riflessione trasversale per definire quando, come e chi può sferrare questa tipologia di azioni cibernetiche. Serve un salto di qualità e definire regole chiare per prevedere, prevenire e proteggere». Resta poi «fondamentale coinvolgere le aziende private sul campo di battaglia, per fortuna solo virtuale, delle operazioni e delle esercitazioni in ambito nazionale e transnazionale per la sicurezza cibernetica. Il loro coinvolgimento è necessario, a mio giudizio indifferibile, affinché si possano armonizzare i sistemi di difesa e, come ho detto, di contrattacco in questo settore».