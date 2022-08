Mulliner Batur coupé, la V12 più potente di Bentley anticipa il design delle future elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Esclusiva, potente e limitata. Bentley Mulliner Batur è la nuova coupé gran turismo a due porte realizzata in serie limitata di 18 esemplari (già tutti prenotati) che rappresenta l'inizio di una rivoluzione nel linguaggio stilistico del marchio. E non mancano le prestazioni grazie all'iconico V12 6.0 litri da 740 cv, il più potente mai realizzato dalla casa britannica e che presto andrà in pensione per lasciare il posto agli elettromotori di nuova generazione. Il prezzo di Batur è di 1,65 milioni di sterline (tasse e opzioni escluse).

Il nome: Batur

Come la Bacalar (barchetta di 12 esemplari realizzati personalizzate, progettate e realizzate a mano che ha rilanciato la storica carrozzeria di Bentley) la Batur prende il nome da uno splendido specchio d’acqua naturale. Il lago Batur è un lago craterico profondo 88 metri e con una superficie di 16 km2 a Kintamani, sull’isola di Bali, in Indonesia, e fornisce acqua ricca di sostanze nutritive alle sorgenti termali locali e all’agricoltura.

Anticipazione dei prossimi modelli Bev

Il design della Batur è opera di Andreas Mindt Director of Design di Bentley e del suo team che comprende Tobias Suehlmann Head of Exterior Design e Andrew Hart-Barron Head of Interior Design. Il DNA del design Bentley che ha guidato la creazione delle famiglie Continental GT, Flying Spur e Bentayga è stato rivoluzionato per la Batur, introducendo nuovi temi, stilemi e dettagli. Il nuovo linguaggio formale definisce un nuovo capitolo per il design Bentley, parte integrante del viaggio di trasformazione della vision Beyond100 di Bentley per diventare la principale azienda di mobilità sostenibile al mondo.

Si tratta quindi di un nuovo linguaggio del design Bentley che mantiene in ogni caso una logica continuità con il passato e il presente, rivedendone però gli elementi chiave. La Batur anticipa quindi i principi di design che guidano lo sviluppo del primo Bev dell'azienda britannica, previsto per il 2025, e delle famiglie di modelli che seguiranno.

Un altro progetto Mulliner

La Batur è l’erede e il successore della Bacalar, il progetto della Barchetta realizzata in 12 esemplari che ha riportato la carrozzeria a Mulliner ad esprimersi con un progetto esclusivo. Mulliner è maestra nel realizzare progetti complessi, come la Bacalar e la Blower Continuation Series, la prima riedizione fedele al mondo di un’auto anteguerra. Le competenze di carrozzeria rinate grazie a entrambi i progetti si combineranno con l’artigianato contemporaneo per realizzare le 18 Batur che saranno costruite, ognuna interamente e meticolosamente a mano.