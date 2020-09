Mulone (Ubs): «Puntare su sanità e formazione: serve un’Italia sostenibile»

Unione tuttavia che, come il resto del mondo, sembra scontare un ampio divario tra quella che è la realtà economica e l'andamento delle piazze finanziarie.

Esiste una vera e propria dicotomia. Da un lato abbiamo le borse a livelli record, con l'indice S&P 500 che, tolto l'effetto cedole, è sopra i massimi toccati a febbraio. D'altra parte la liquidità immessa sui mercati ha prodotto un calo dei rendimenti e ha spinto verso asset class più rischiose come l'azionario. Nel mentre, però, vediamo negozi vuoti, turismo in crisi, disoccupazione. Certo si registra qualche segnale di miglioramento ma in assenza di ulteriori lockdown, il 2021 anche se in forte crescita avrà comunque un pil inferiore a quello del 2019, negli Usa si ritornerà sugli stessi livelli nel 2022 e in Europa nel 2023. Ecco perché per fare in modo che la liquidità abbia un effetto terapeutico serviranno politiche di grande respiro. Il recovery fund è di conseguenza un'opportunità incredibile per l'Europa e il nostro paese.

Ma l'Italia saprà usare al meglio queste risorse?

Pur avendo vissuto una crisi sanitaria gravissima, e per primi peraltro e senza avere un modello da seguire, il paese ha reagito in maniera eccellente. Se guardiamo ora ai dati della pandemia siamo tra le aree più sicure. Per questo vanno abbandonate le polemiche. Abbiamo la possibilità di investire 209 miliardi per migliorare il nostro paese.

Quali sono le priorità?