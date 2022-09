Multa da 1,8 miliardi agli istituti bancari che usavano WhatsApp

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Usiamo sempre WhatsApp. ma poi cancelliamo le conversazioni». È uno dei tanti messaggi del fitto scambio fra un trader professionista e un dipendente di banca. E racconta una storia che, negli Stati Uniti, ha prima scatenato un’indagine della Sec, e adesso si chiude con una multa miliardaria.

Sedici istituti di credito, americani ed europei, sono stati multati per utilizzo non legittimo dei servizi di messaggistica. Fra questi anche Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs...