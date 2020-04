Multati del lockdown: i ricorsi per chi ha sbagliato i metri, gli orari o gli acquisti permessi

Quando l’interpretazione letterale da sola non basta, ci sono altri

criteri che bisogna invocare. Le norme devono essere interpretate seguendo la loro “ratio” ovvero la finalità, avendo sempre ben presente il bene giuridico tutelato. Occorre poi allargare lo sguardo e ricostruirne il significato all’interno del contesto più ampio delle altre norme e dei principi che regolano quella materia.

La ratio della norma per valutare le distanze

Molte ordinanze regionali hanno ridotto a 200 metri dall’abitazione lo

spazio entro il quale è possibile correre o passeggiare, avendo sempre

cura di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Ma da

soli i numeri non bastano e anche quelli rischiano di essere

opinabili. Come si calcolano? In linea d’aria? Chi li misura e come?



Per interpretare questo concetto dovrebbe venirci in soccorso la ratio di tutte le norme emergenziali che è quella di evitare le possibili occasioni di

contagio. Occorre quindi contestualizzare il concetto di prossimità e

applicarlo al caso concreto. Chi abita in aperta campagna e viene sorpreso a passeggiare a 500 metri da casa può essere multato? In teoria sì, ma la sanzione contrasterebbe con la ratio della norma. Se nell’area circostante non ci sono abitazioni e la persona sta passeggiando senza arrecare alcun danno, neppur potenziale ad altri, la norma nel suo complesso non può considerarsi violata.



E allora cosa si fa? Le norme emergenziali devono necessariamente essere applicate col metro del buon senso al fine di non privarle di autorevolezza.

Una legge applicata violando la sua finalità rischia di essere pericolosa perché non percepita come autorevole dai suoi destinatari.

Non si potrebbe allora più fare affidamento sulla collaborazione dei

cittadini, svuotandone del tutto la funzione generalpreventiva.



La responsabilità pratica della corretta applicazione delle numerose norme di queste ultime settimane è allora tutta nelle mani degli accertatori che dovrebbero seguire dei protocolli omogenei, al fine di non creare pericolose disparità di trattamento, derivanti da interpretazioni difformi affidate al giudizio del singolo.