Multe dell’Antitrust cinese per Tencent, Alibaba e SF Express Nel mirino acquisizioni e fusioni realizzate in violazione della legge - E con il Digital Service Act si apre anche un fronte di controlli europei di Rita Fatiguso

Nel mirino acquisizioni e fusioni realizzate in violazione della legge - E con il Digital Service Act si apre anche un fronte di controlli europei

Società cinesi del settore privato sotto esame, dentro e fuori i confini domestici.

L’Antitrust cinese ha inflitto multe pesanti a tre aziende per acquisizioni passate lanciando un chiaro segnale che, d’ora in poi, saranno sotto stretto esame. D’altronde, al netto delle mosse aggressive del Governo Trump (che, inevitabilmente, si scaricheranno sull’amministrazione Biden), per le aziende cinesi si apre un nuovo fronte in Europa a seguito della legge sui servizi digitali.

Le multe in Cina

Nel mirino della State Administration for Market Regulation (SAMR) è finito il gigante Alibaba Group Holding Ltd. che dovrà pagare 500mila yuan (76.500 dollari) per non aver ottenuto l’approvazione prima di aumentare la sua partecipazione nella catena di grandi magazzini Intime Retail Group Co.Ltd.

China Literature Ltd., l’attività di e-book scorporata da Tencent Holdings Ltd., è stata multata per un precedente acquisto fatto nel 2017.

Il gigante della logistica SF Express è sotto la lente dopo che il suo fornitore Hive Box è stato multato per 500mila yuan a causa dell’acquisizione a maggio di China Post Smart Logistics Technology Co.Ltd. realizzata attraverso uno scambio di azioni.