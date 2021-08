Multe e black list, la bozza del decreto anti-delocalizzazione

Le sanzioni anti-delocalizzazione

Per «scoraggiare comportamenti speculativi da parte di imprenditori che creano insediamenti produttivi in Italia per usufruire di agevolazioni e contributi pubblici e terminati questi, anche se non sono in crisi economica, delocalizzano spostandosi in altri territori, licenziando e danneggiando l’indotto», sono previsti strumenti sanzionatori. In particolare, per chi ha ricevuto contributi pubblici nazionali nei 3/5 anni precedenti, nel caso in cui intenda procedere alla chiusura volontaria violando il diritto di allerta verso i propri addetti e/o i termini e le modalità previsti dalla procedura di reindustrializzazione, arriverà una sanzione pari al 2% del fatturato dell’ultimo esercizio. Importo che andrà ad un Fondo dedicato alla reindustrializzazione, per supportare iniziative trasformazionali del business e politiche di sviluppo e formazione per la ricollocazione del personale.

Ipotesi black list

L’azienda che chiude in assenza delle condizioni previste dal decreto, inoltre, viene inserita in una ’black list’ nella quale, insieme ai soggetti che fanno parte dello stesso gruppo industriale o legati da un rapporto di direzione e coordinamento e/o controllo, per 3 anni non potrà accedere a finanziamenti o strumenti di incentivi pubblici nazionali o attingere agli ammortizzatori sociali.