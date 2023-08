Multe e tasse non pagate, ecco quali sono garanzie e rateazioni per i debitori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei pilastri su cui si fonda la riforma della riscossione è quello della tutela dei diritti dei debitori. Sotto questo profilo, si delineano vari interventi che vanno dalla durata delle dilazioni con l’agente della riscossione sino alla previsione di adeguate garanzie nelle procedure di recupero forzoso, anche con riferimento ai coobbligati solidali, paritetici o dipendenti.

Rateazione massima

Si dispone innanzitutto la progressiva stabilizzazione a 120 rate mensili della durata massima delle rateazioni con l’agente della riscossione. Attualmente la rateazione ordinaria non può eccedere le 72 rate mensili, salva una sola possibilità di proroga; mentre la “maxi rateazione” a dieci anni è accessibile solo in presenza di stringenti condizioni di legge, che guardano al valore dell’Isee, per le persone fisiche, o all’indice di liquidità, per le imprese.

Coobbligati e condebitori

Molto interessante, oltre che pienamente condivisibile, è inoltre il principio dettato in materia di recupero nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici o dipendenti.

I primi (coobbligati paritetici) si connotano per realizzare il presupposto d’imposta, alla pari dei contribuenti (ad esempio, i contraenti nell’imposta di registro). I secondi (coobbligati dipendenti) fanno discendere la loro responsabilità dall’obbligazione contratta, a monte, in via principale dall’unico contribuente: si pensi ai soci di società di persone. Al riguardo, la giurisprudenza di Cassazione sembra orientata in via prevalente a ritenere sufficiente la notifica al coobbligato della cartella di pagamento (in caso di procedura diversa dall’accertamento esecutivo) o addirittura della sola intimazione di pagamento, mentre l’accertamento andrebbe inviato al solo debitore “principale” (Cassazione, 28709/20). Si aggiunga a ciò l’orientamento di vertice secondo cui è sufficiente che i termini di decadenza per l’invio della cartella o dell’atto di accertamento siano rispettati nei confronti di uno solo dei debitori, mentre gli altri possono essere raggiunti nei più ampi termini prescrizionali (di regola dieci anni).

L’intervento previsto nella legge delega dovrebbe modificare questo assetto, in primo luogo imponendo l’invio dell’accertamento esecutivo a tutti i soggetti coinvolti, e poi, si spera, disponendo l’obbligo del rispetto dei termini di decadenza nei riguardi anche dei coobbligati, così evitando di esporre i condebitori, a tempo indeterminato, alle azioni di recupero.