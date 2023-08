Multe e tasse non pagate, il governo accelera per «recuperare» 1.100 miliardi

L’operazione di pulizia del magazzino passerà dal “discarico automatico” delle quote non riscosse, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. Con temporanea esclusione delle quote per cui sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali, e di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili o di azioni da avviare.

In pratica, con il discarico, la palla torna nel campo dell’ente creditore, che avrà una seconda chance riaffidandosi alla riscossione qualora emergano «nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali» (ossia se ci saranno i presupposti per andare a recuperare quel credito), oppure rivolgendosi a concessionari privati dopo una gara d’appalto e riconoscendo a questi ultimi una commissione percentuale sull’importo effettivamente riscosso.

L’accelerazione della riscossione, invece, passerà per il tempestivo tentativo di notifica della cartella, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico. Ma all’orizzonte c’è un’operazione più ampia: il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per gli importi da affidare all’agente della riscossione, «al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive», anche attraverso la semplificazione dell’accertamento esecutivo (si veda l’articolo a lato). Sempre per garantire una maggiore rapidità dell’azione di recupero, verrà anche esteso il termine di efficacia degli atti di riscossione.

