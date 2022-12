Multe, sullo stralcio di 11 milioni di verbali ultima parola ai sindaci

Dalle multe oltre un miliardo l’anno nelle casse dei sindaci

Il punto è che le multe sono da sempre un Giano bifronte per i conti comunali. La loro faccia buona porta nelle casse dei sindaci oltre un miliardo all’anno (1.044 milioni nel 2021, con un aumento del 6,7% su un 2020 frenato però dai lockdown pandemici, mentre nel 2019 si era arrivati a 1.242 milioni); il volto oscuro sottrae però circa 1,4-1,5 miliardi sotto forma di sanzioni irrogate ma non incassate.

Campania e Sicilia in coda nella riscossione

In base ai dati Istat sui consuntivi comunali, la quota di sanzioni pagate nello stesso anno della contestazione è del 65,4% in Trentino Alto Adige, scende al 57% in Veneto, si attesta al 48,4% in Lombardia, flette al 44,2% in Toscana, crolla al 36% nel Lazio, sprofonda al 23% in Campania e al 22,8% in Sicilia. L’anno scorso il Comune di Roma ha incassato 65,3 milioni su 185,8 di accertamenti (il 35,2%), mentre Napoli si è fermata a 16,7 milioni su 105,2 (il 15,9%). Quel che non viene pagato subito entra nel circolo della riscossione coattiva, che però è parecchio vizioso in termini di (mancati) recuperi effettivi.

C’è soprattutto questo fenomeno alla base della montagna di multe che affollano il magazzino della riscossione. E di questo dovranno tenere conto i sindaci nel decidere che cosa fare degli arretrati. Anche perché la «tregua fiscale» nasce ufficialmente per venire incontro ai contribuenti in difficoltà per la doppia crisi pandemica ed energetica. Ma le multe sono democratiche, non guardano in faccia al ricco o al povero e anzi hanno una naturale predilezione per chi può viaggiare di più (e più velocemente).