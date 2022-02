Multe, sanzioni, ammende: a Roma rendono 136 milioni, a Milano 131. Incassi record a Colle Santa Lucia: 3.160 euro pro capite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Italiani al volante tartassati. Le contravvenzioni stradali? Sono gettonatissime dai municipi italiani. Anche nel corso della pandemia, con il potenziamento della presenza delle forze dell'ordine all'interno delle città per far rispettare le norme anti-contagio. Ma anche per sanzionare i comportamenti scorretti al volante. E hanno un peso rilevantissimo nei bilanci di Comuni piccoli e grandi. Numeri che compaiono alla voce “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, inclusa tra le entrate extra-tributarie. I dati sono contenuti nel report di Openpolis «Quanto incassano i Comuni italiani da multe e sanzioni». Multe, sanzioni, ammende pagate.

Le infrazioni più sanzionate: dall’eccesso di velocità al mancato uso della cintura

L’infrazione più multata è l’eccesso di velocità: 564.352 nel 2020

L’infrazione stradale che ha collezionato più contravvenzioni è l’eccesso di velocità: nel 2020 sono state 564.352 le contravvenzioni elevate sulle strade italiane, come risulta dai numeri elaborati da Openpolis su dati della Polizia di Stato. Seguite, a distanza, dal mancato uso della cintura di sicurezza (74.996) o di auricolari o viva voce (39.323). A 33.354 conducenti è stata contestata la velocità pericolosa, a 8.797 la guida sotto l’effetto di alcool. In 5.815 hanno ricevuto una contravvenzione legata all’uso del sistema di illuminazione, 1.774 sull’uso del casco, 859 per guida sotto l’influenza degli stupefacenti, 24 per aver partecipato a gare in velocità.

A Roma incassi per 136 milioni, a Milano per 121 milioni

Fra i capoluoghi di regione i maggiori incassi li registra la Capitale. Dai dati elaborati dalla banca dati di Openbilanci emerge che a Roma si registrano oltre 136 milioni di introiti con entrate pro capite per 49.07 euro. A quota 121 milioni c’è Milano (86,71 euro pro capite), seguito da Firenze con 49 milioni (138,83 pro capite), Bologna a 42 milioni, 39 milioni a Torino. Una curiosità: Bari, che ha circa 60mila abitanti meno di Bologna e Firenze, incassa solo 9,1 milioni, contro gli oltre 40 milioni che entrano nelle casse delle due città.

Dove gli aumenti hanno inciso di più: a Verona + 44,81%

In generale gli andamenti dei comuni italiani risultano essere piuttosto simili fino al 2019, con alcune eccezioni. Secondo i calcoli effettuati da Openpolis a Verona negli ultimi quattro anni gli incassi per le multe sono aumentati del +44,81 per cento. Rincari consistenti anche a Firenze (+21,35%) e Bologna (20,12 per cento). Crescita irrisoria a Padova (+0,05%), mentre Milano registra una diminuzione del 25,62 per cento.

In media entrate da 12,62 euro pro capite

In media le amministrazioni comunali italiane hanno registrato entrate pari a 12,62 euro pro capite. I comuni che hanno in media incassato di più per multe e sanzioni sono quelli liguri (26,76 euro pro capite), quelli veneti (26,69) e quelli pugliesi (21,95). Al contrario, riportano i valori minori le amministrazioni campane (7,23 euro pro capite), quelle sarde (5,47) e quelle molisane (3,87).