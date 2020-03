Multe con sconto, patenti, revisioni, assicurazione: cosa cambia con il coronavirus

Notifiche e ricorsi

Il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi. Quindi, i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile non valgono nel conteggio né dei 90 giorni (360 per le notifiche all’estero) ammessi normalmente dal Codice della strada per notificare né dei 30 o 60 giorni per ricorrere.

Il conteggio dei termini viene bloccato anche nello svolgimento di attività difensive.

Il «buco» sugli autovelox

La circolare non si esprime su un caso particolare: quello dei certificati di taratura annuale dei misuratori di velocità. Sono emessi da soggetti provati accreditati nel Sit (Sistema italiano di taratura) e non è certo che ricadano nell’ampia proroga degli atti amministrativi prevista dal Dl.

Se si ritenesse che non vi ricadono, tutti gli apparecchi andrebbero spenti alla scadenza annuale dei loro certificati, perché è difficile che si possano effettuare nuove tarature con le restrizioni alla mobilità e alle attività produttive introdotte per l’emergenza coronavirus.

Patenti e altri documenti di guida

L’articolo 104 del Dl non “copre” chi si era lasciato scadere la patente prima del 31 gennaio, ma consente di guidare fino al 31 agosto se la scadenza è dal 31 gennaio in poi. È quindi confermato che la patente è equiparata alla carta d’identità anche anche nella sua funzione che abilita alla guida e non solo per quella di riconoscimento personale.