Multe, la sospensione dei pagamenti per l'emergenza Covid-19 non vale per chi versa a rate Circolare dell’Interno su chi ha saltato rate dal 23 febbraio al 15 aprile di Maurizio Caprino

(AdobeStock)

Circolare dell’Interno su chi ha saltato rate dal 23 febbraio al 15 aprile

1' di lettura

La sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi introdotta per il periodo 23 febbraio-15 aprile dal decreto legge Cura Italia a causa dell’emergenza coronavirus vale anche per i pagamenti delle multe stradali, ma non quando l’interessato ha chiesto la rateazione (prevista dall’articolo 202-bis del Codice della strada). Lo ha precisato il ministero dell’Interno, con la circolare 300/A/6218/20/115/28, emanata il 4 settembre.

Così chi non ha effettuato i versamenti mensili che scadevano in quel periodo va incontro alle conseguenze ordinariamente previste per chi non paga la prima rata o due rate successive consecutive: decadenza automatica del beneficio, con obbligo di saldare l’intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata omessa.

Loading...

La circolare del 4 settembre chiarisce che la norma che ha consentito di congelare i pagamenti delle multe stradali (l’articolo 103, comma 1-bis del Dl 18/20) va interpretata in modo letterale, perché individua in modo tassativo le fattispecie alle quali la sospensione si applica. Dunque, il fatto che nel comma 1-bis si citino solo i termini «di esecuzione del pagamento in misura ridotta» esclude ogni possibile riferimento alle rateazioni: vale solo al versamento ordinario, quello in unica soluzione.