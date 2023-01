Multe stradali arretrate, ecco le sanatorie 2023. È possibile non pagare nulla

Se il debito nasce da una sanzione

In molti casi, le cartelle di pagamento nascono da un tributo non pagato. Quindi scattano le sanzioni per il mancato versamento nei termini previsti, gli interessi e le spese di riscossione.

Se però il debito non nasce da un tributo ma una sanzione amministrativa (quali quelle per violazioni del Codice della strada) a tale sanzione si aggiunge una parte dovuta al mancato o ritardato pagamento. Per questo le norme sulle sanatorie escludono sconti sull’importo originariamente dovuto, ossia sulla sanzione “nuda e cruda” prevista dalla legge per la violazione amministrativa commessa.

Così l'azzeramento previsto nello stralcio delle partite fino a 1.000 euro vale unicamente per gli importi aggiuntivi rispetto alla “multa” stradale (maggiorazioni e interessi). Qui per multa s’intende l’importo della sanzione amministrativa, che quando non viene pagato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di infrazione raddoppia rispetto a quello da pagare normalmente.

In altri termini, la sanatoria non tocca nemmeno il normale raddoppio della sanzione.

L’eccezione delle multe «statali»

C’è però un caso che fa eccezione: quello in cui il creditore è lo Stato. Quindi solo se l’infrazione era stata accertata da Polizia, Carabinieri o altri agenti statali.