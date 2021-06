Multicedi cresce nel 2020 (+11%) e prepara 50 nuove aperture

3' di lettura

Investimenti a passo di carica. quelli programmati da Multicedi, azienda campana della grande distribuzione. Il nuovo piano industriale, appena approvato, prevede circa 155 milioni da investire in e-commerce, ammodernamento e ampliamento della piattaforma logistica principale, in venti super store (da circa 2mila mq) tra Puglia, Campania e Lazio con marchio Decò e Dodeca e 30 strutture di affiliati franchiser.

Programmi di espansione dopo un 2020 molto positivo. Il gruppo Multicedi (che fa parte del gruppo d’acquisto Vegè) ha infatti chiuso il 2020 con un fatturato di 930 milioni in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente ( più della media del settore che si è attestata sul 7% ) e con un utile netto di 20 milioni. «Pensiamo che sia stata premiata la dimensione dei nostri punti vendita – precisa l’ad Claudio Messina –quella del supermercato di quartiere. Vicino casa e non troppo grande. Non sarà altrettanto positivo il 2021, per ora con un andamento altalenante. Nonostante ciò faremo gli investimenti programmati».

Si parte con il rafforzamento della squadra della prima linea. «Abbiamo assunto figure apicali – aggiunge Messina – cercandole in tutta Italia». Tra i nuovi acquisti quello di Antonio Pirozzi direttore vendite proveniente da Carrefour, Marco Monacelli, neo direttore marketing, proveniente dal gruppo Gabrielli da Torino, l’architetto Fabio Gabanella ex Unes di Milano, che si aggiungono al team storico con il dg Giuseppe D’Angelo e il direttore commerciale (ex Md) Vittorio Amatucci. E ancora, Angelo Merola, che si sta occupando di rilanciare l’e-commerce. Il canale è attivo da qualche anno, ma è tempo di reimpostarne tutta l’organizzazione. «Stiamo creando un dipartimento per il commercio on line – aggiunge Messina – Ma c’è anche altro. Multicedi ha destinato 5 milioni da spendere subito per realizzare un “ dark store”, un magazzino automatizzato e dedicato esclusivamente alle vendite on line. Si tratta del primo dark store a Napoli, e sarà operativo nel 2022.

Cento milioni andranno alla apertura di 20 super store (da circa 2mila mq) localizzati tra Puglia, Campania e Lazio con i marchi Decò e Dodeca . E alla apertura anche di 30 negozi in franchising, affidati ad affiliati storici, in qualche caso diventati anche soci.

Infine, 50 milioni sono destinati alla piattaforma logistica di Pastorano (in provincia di Caserta) di cui è previsto il raddoppio e la automazione del magazzino. «Speriamo di poter accedere alle agevolazioni di industria 4.0», fa presente Messina.