Multicolor e “logate”, ecco le unghie per l’estate Secondo MyBeauty Advisor, negli ultimi due anni il servizio di manicure e pedicure ha registrato un incremento del 16% di Monica Melotti

Cnd Nauti Nautical Visuel

Secondo MyBeauty Advisor, negli ultimi due anni il servizio di manicure e pedicure ha registrato un incremento del 16%

3' di lettura

L'estate è finalmente arrivata e cresce la voglia di ritornare a una vita spensierata, lasciandoci alle spalle le preoccupazioni e le incertezze che abbiamo vissuto durante il lockdown. Si riparte dai piccoli lussi, e tra questi, la voglia di avere mani e piedi in ordine, ma anche colorate e festose.

Secondo il report del portale MyBeauty Advisor, il 16% delle donne, finito il lockdown, si è recato presso un nail salon per avere un trattamento di manicure e negli ultimi due anni la manicure e pedicure ha registrato un incremento del 16 per cento.

Manicure, multicolor e “logate” le unghie per l'estate Photogallery15 foto Visualizza

Le tendenze unghie per questa estate sono un inno alla gioia, al colore, alla fantasia. Non a caso l'ultima tendenza è la “daisy print”, la manicure con margherite, che esprime positività e leggerezza, avvistate sulle unghie di Kylie Jenner e Khloe Kardashian. Ma domina anche il multicolore, l'importante che sia metallizzato e shine, out la texture mat. I colori? Il giallo, il blu in tutte le sue nuance, il verde e l'arancione. Non mancano i colori pastello, sinonimo di raffinatezza ed eleganza. Un'altra tendenza che impazza sui social è il colore giallo saturo, intercettato sulle unghie di Dua Lipa, Jennifer Lopez e Chiara Ferragni ravvivato con le Smiley Face.

“Alza” il colore per l'estate

Colori neon, elettrici e abbinamenti a contrasto. I veri protagonisti sono i colori flou: giallo, corallo, fucsia, verde, arancione, lillà, arricchiti da decorazioni geometriche, flower degradé, oppure marmorizzate. Altre tendenze sono i disegni Arabesque e il Japan Style. Il primo regala subito un tocco leggiadro e di stile e può essere fatto anche solo su alcune unghie, il Japan Style, invece, è un nude look esaltato da raffinate geometrie sui toni del blu mare, oppure giocato sui toni del verde acqua ravvivato da glitter vivaci. Riservata alle giovanissime, la skittles manicure, unghie colorate e divertenti in nuance cremose e vivaci, ma per un effetto armonico bisogna scegliere, sulla stessa mano, colori simili. Il brand Orly propone la collezione “Retrowave”, sei colori cremosi che spaziano dal verde neon al fucsia intenso. È, invece, caratterizzata dalle tendenze nautiche, la collezione “Nauti Nautical” di CND, nuance che incarnano la vivace energia dell'estate, colori saturi, come: il lillà intenso, il fresco blu costiero, la lavanda ariosa e il pesca brillante.

Nail art chic e raffinata

Come contraltare a questa esplosione di colori, abbiamo una nail art minimalista, semplice ma di grande effetto. «Gli stili più richiesti sono senza dubbio le unghie nude, un ritorno agli anni 90 con smalto trasparente o color carne che può essere ornato da piccoli decori», dice Daniela Pianese, nail champion e manicurista, conosciuta sui social come @laDaniP _. E aggiunge: «Resiste anche la french colorata, dove si applica il gel colorato, di solito rosa chiaro, su tutto il letto ungueale escluso il margine distale, la parte finale dell'unghia. La french domina in ogni forma: dalle linee sottilissime alle halfmoon manicure, ma vincono anche le tonalità nude e bianco latte. È la babyboomersnails: un nude lattiginoso da scegliere in base al colore del proprio incarnato. Il rosa è il colore di fondo, su cui si sfuma alla perfezione del bianco o altre tonalità di rosa, per un risultato lattiginoso chic. È un look trasversale che sta bene a tutte e a qualunque tipo di unghia. La forma dell'unghia? Vince quella a mandorla che diventa sempre più lunga e quella “squoval”, una forma squadrata leggermente arrotondata negli angoli che dona slancio alla mano».