Multifamily, la domanda cresce ma l’offerta non decolla In uno scenario in cui il valore di un immobile non è più legato tanto alla rivalutazione quanto piuttosto all’uso e alla redditività, diventano indispensabili lo sviluppo del prodotto e l’industrializzazione dei servizi di gestione residenziale per le diverse fasce di utenza di Laura Cavestri

(Ralf Gosch - Fotolia)

5' di lettura

Con oltre il 75% delle famiglie italiane proprietarie della casa in cui vivono, il nostro Paese è finora rimasto ai margini degli investimenti in build-to-rent, ovvero immobili residenziali destinati all’affitto. Secondo stime recenti il mercato europeo delle locazioni residenziali è stato di 43,2 miliardi di euro nel 2019 e di 11,6 miliardi nel primo trimestre del 2020, e si è concentrato soprattutto in Germania, dove il sistema abitativo si fonda principalmente sul settore privato dell’affitto....