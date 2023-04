Multifamily, uffici «confortevoli» e omnicanalità: cosa cercano gli italiani a casa, al lavoro e nello shopping

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entro il 2024, a Milano, ci saranno sul mercato circa 5mila unità abitative multifamily, una media di 2500 nuovi appartamenti realizzati l’anno, con un trend che proseguirà negli anni successivi per un canone medio di 250 euro al mq annuo (a metà tra i 100-150 euro a, mq annuo della periferia e dell’area metropolitana e i 500 euro al mq annuo che si possono richiedere nella fascia luxury). Il multifamily – (cioè la costruzione o la ristrutturazione di interi immobili, da parte di un investitore, con l’obiettivo di dare in locazione, tramite un gestore, direttamente a degli inquilini) è la nuova frontiera dell’affitto soprattutto per i giovani (studenti e lavoratori), coppie e giovani famiglie che premono su Milano e non vogliono o non possono acquistare.

Come gli italiani vivranno, lavoreranno e faranno acquisti nei prossimi anni è l’obiettivo dell’indagine “Live-Work-Shop Italy” che Cbre ha svolto su un campione di 1100 intervistati rappresentativi di tutte le generazioni, partendo da un’indagine globale svolta su 20mila persone in tutto il mondo. Mentre la globalizzazione tende ad attenuare le differenze tra i Paesi, l’evoluzione degli stili di vita può creare disparità sempre più significative tra le generazioni in un mondo in continua evoluzione. Questa tendenza è confermata dall’indagine, che indica come gli italiani non sono molto indietro rispetto alle loro controparti europee nell’allineamento sulle principali tendenze (dall’e-commerce al lavoro ibrido), ma le differenze culturali persistono. In particolare, le differenze generazionali all’interno dell’Italia sembrano essere maggiori rispetto a quelle tra i diversi Paesi.

Residenziale, si cercano soluzioni nuove

Se il 37% degli intervistati italiani esprime il desiderio di voler cambiare casa entro i prossimi due anni, la maggior parte di queste persone (63%) ha un’età inferiore ai 33 anni, spesso all’inizio della carriera o in procinto di formare una famiglia.Gli italiani, inoltre, sono noti per la loro tendenza a investire nel mattone e, come emerge dall'indagine, il 61% degli individui intervistati possiede un’abitazione di proprietà.

Tuttavia, questa tendenza non è distribuita in modo uniforme tra tutte le generazioni, variando dal 41% della Gen Z all’81% dei Baby Boomers. Le persone di età inferiore ai 33 anni sono infatti le più propense a trasferirsi in alloggi in affitto (73% degli intervistati sotto i 33 anni).Il rapporto tra redditi e spesa per l'abitazione in Italia rimane complessivamente buona, , ma la sostenibilità della spesa per l’abitazione cambia molto tra le generazioni, penalizzando le fasce di popolazione più giovani, in particolare nelle aree centrali delle grandi città. In linea con i risultati europei è la preferenza degli italiani a trasferirsi in aree più decentrate, mentre è interessante notare come i due estremi della popolazione, Baby Boomers e Gen Z, sono quelli più propensi a trasferirsi all’estero.

«Nei prossimi anni – ha spiegato Silvia Gandellini, head of Capital Markets & A&T High Street di Cbre Italy – il settore residenziale dovrà essere in grado di offrire alternative economicamente più accessibili, in particolare abitazioni in affitto attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti multi-family e built-to-rent nelle grandi città. Sono, infatti, queste le richieste delle generazioni più giovani e degli individui con risorse economiche limitate. La sfida per il settore sarà quella di offrire soluzioni abitative con un impatto positivo sia a livello ambientale che sociale, come affordable housing, senior living e student housing».