Multilateralismo, la parola chiave per salvare il pianeta

«Se non consideriamo il ruolo delle donne e della dimensione di genere in questa strategia di “recover better”, non riusciremo ad uscire dalla crisi più forti - ha spiegato l’ambasciatrice -. È impensabile che le nostre società possano prosperare senza tenere conto delle esigenze e dell'apporto che dà metà della popolazione mondiale. La crisi ha messo in evidenza come ancora una volta le donne siano state vittime doppiamente, del virus e della violenza domestica, in prima linea fuori e dentro casa. Sono necessarie politiche attive per recuperare ritardi, per abbattere pregiudizi e situazioni discriminatorie che non sono più accettabili e che persistono in ogni paese».

Il gap della digitalizzazione

Infine, Mariangela Zappia ha puntato l’attenzione della platea qualificata di Diplomatia Milano (composta da imprenditori, manager, professionisti, diplomatici, consulenti, docenti universitari, esponenti del mondo della finanza e del governo) sul tema del digitale.

«Su digitale, connettività, intelligenza artificiale la collaborazione internazionale va incitata e sviluppata - ha concluso -. La digitalizzazione rappresenta una sfida e un’opportunità per la creazione di lavoro, per la trasformazione dei sistemi produttivi, per la riqualificazione professionale. Si tratta di un insieme complesso di questioni su cui lo sforzo di cooperazione internazionale va intensificato ed è questo uno dei motivi per cui la digitalizzazione sarà tra i temi al centro della nostra Presidenza G20».Ancora una volta, solo il dialogo fra tutti gli stakeholder (i vari “portatori di interesse” pubblici e privati) può contribuire a colmare i gap fra aree geografiche e cittadini sul fronte del digitale. E la parola chiave è una sola: multilateralismo.