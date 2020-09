Multilateralismo a processo all’Assemblea Generale dell’Onu Il multilateralismo classico rischia di diventare un modello che, a forza di essere venerato come perfetto, ostacola il suo necessario aggiornamento di Andrea Goldstein

La sessione di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga) iniziata martedì è molto particolare: i leader mondiali pronunciano i propri discorsi online, provando l’ebbrezza che milioni di comuni cittadini conoscono da mesi con Zoom e sistemi affini, e votano attraverso un nuovo protocollo di “voto silenzioso”. Con più di 19mila decessi, New York resta la città al mondo più colpita dal Covid-19 e nessuno vuole correre rischi. A dir la verità, i capi di Stato e di governo hanno la possibilità di partecipare all’evento di persona, ma nessuno dei 33 iscritti alla sessione plenaria (tra cui ben 10 latinoamericani e solo il presidente francese Emmanuel Macron e due baltici per l’Europa) ne approfitta. Non ci si ammala, si perde però la dimensione relazionale dell’Unga, fatta di incontri nei corridoi del Palazzo di vetro, che consentono di conoscersi, negoziare e, nella migliore delle ipotesi, risolvere i problemi.

Di sfide globali cui trovare soluzioni ce ne sono in quantità, a partire chiaramente dal Covid e dalla recessione che ha provocato. Cui per il momento non sono state fornite risposte collettive e coordinate: ognuno cerca il vaccino per conto proprio e rilancia l’economia in ordine sparso, anche con un più o meno larvato protezionismo. Come ha detto il Segretario Generale dell’Onu António Guterres, il Covid-19 ha messo a nudo le fragilità del mondo in cui viviamo: ineguaglianze, clima, corruzione. In questo contesto che ne è dello sviluppo sostenibile? Mancano meno di 10 anni al 2030, termine per raggiungere i Sustainable development goals, e se ciò era difficile prima della pandemia, ora rischia di essere una mission impossible.

L’Unga 2020 è la 75esima e merita una discussione sull’avvenire: una sessione speciale si intitola “The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism”. Belle parole e condivisibili intenti, ma la realtà è che, come scrive Pier Carlo Padoan nella prefazione a L’economia italiana dopo Covid -19 (Bononia University Press), «le relazioni internazionali si sono notevolmente deteriorate, accelerando la transizione verso un modello conflittuale che era già sotto gli occhi di tutti ben prima della pandemia».

Gli esempi non mancano, l’ultimo è la decisione americana di reintrodurre le sanzioni Onu all’Iran che la comunità internazionale aveva sospeso nel 2015 nel quadro dell’accordo con cui Teheran rinunciava a sviluppare il nucleare militare. Una scelta fortemente criticata dai Paesi europei, oltre che da Cina e Russia, e una manifestazione tangibile della crisi del multilateralismo, che ne evidenzia sia gli attuali problemi, sia le debolezze strutturali.

Tra i primi spicca ovviamente l’attitudine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che lo considera costoso per il suo Paese, dato che gli alleati (europei, ma anche Giappone e Corea del Sud) danno un contributo economico modesto, e iniquo, dato che ha consentito alla Cina di fare concorrenza all’Occidente senza essere sanzionata per gioco pericoloso. Nel suo (breve) discorso, l’attuale inquilino della Casa Bianca ha citato la Cina dieci volte, la prima per designare il nemico invisibile con quello che, a suo dire, è il suo vero nome: «The China Virus». Di fronte al quale, designato ovviamente come Covid-19, l’unica strategia vincente è quella della cooperazione tra nazioni, ha invece sostenuto il presidente cinese Xi Jinping, che ha anche difeso l’operato dell’Organizzazione mondiale della sanità. E della globalizzazione, come già a Davos nel 2017, sostenendo che chi vi si oppone «gesticolando con la propria lancia come Don Chisciotte» va contro la storia.