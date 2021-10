Multinazionali in fuga, la via veneta

Va detto che, negli stessi anni, alcune multinazionali che avrebbero voluto insediarsi in Veneto non hanno avuto vita facile: basti pensare al caso dell’Ikea, intenzionata a sbarcare a Verona.

Nel 2018 il Veneto ha incassato anche la chiusura di Exo, che ha spostato in Bosnia da Maserà, privincia di Padova, la produzione degli zoccoli di plastica colorata Crocs (con conseguenti 56 licenziamenti). Quasi una nemesi, invece, quella della tormentata vicenda della Ditec di Quarto d’Altino, specializzata in porte e cancelli automatici. Nel 2012 la sede di Quarto d’Altino, produttrice di porte automatiche controllata della multinazionale svedese Assa Abloy, un bilancio sano e zero cassa integrazione, viene messa in vendita. A nulla servono le minacce di boicottaggio dei prodotti svedesi e nemmeno l’iniziativa di due sindache, quella di Quarto d’Altino e della vicina Roncade (comune trevigiano dove risiedevano numerosi lavoratori), Silvia Conte e Simonetta Rubinato, che erano anche volate in Svezia per tentare di convincere la multinazionale svedese a rivedere la propria decisione: avevano anche le due prime cittadine avevano partecipato all’assemblea annuale degli azionisti di Assa Abloy, con diritto di parola avendo acquistato un’azione ciascuna del valore di 20 euro. Nel giugno 2020, la svedese è stata a sua volta acquisita, e da una italiana, la bolognese Faac.

Pensare alla reindustrializzazione dei siti lasciati vuoti, anziché tentare di fermare un processo irreversibile, è la chiave messa a punto in Veneto, confortata dai casi positivi (si veda pagina di destra). «Nella nostra esperienza, oltre al tempo, la questione fondamentale è l’intesa con la multinazionale: se questa viene meno, allora le percentuali di successo crollano» continua l’assessore regionale.

La storia fin qui insegna che a subentrare in una produzione può essere qualcuno dello stesso ambito produttivo, ma anche di settori non affini. In entrambe le casistiche, più delle penalizzazioni all’uscita, possono essere utili misure di supporto a chi decide di subentrare nella gestione del sito produttivo. «Oltre al confronto con la multinazionale è necessario strutturare di un sistema integrato tra Stato e regioni in grado di attrarre nuovi soggetti industriali, anche attraverso l’implementazione di misure che sostengano i processi reindustrializzazione. La crisi pandemica ha evidenziato la possibilità di intervenire, seppur temporaneamente, in termini di flessibilità rispetto al sistema degli aiuti di Stato» è l’analisi di Mattia Losego, coordinatore operativo dell’Unità di crisi aziendali regionali. Per questo, conclude, «sarebbe utile avviare un confronto con gli organismi comunitari per rendere strutturale un quadro di aiuto finalizzato a sostenere le riqualificazioni o riconversioni produttive con salvaguardia dei livelli occupazionali».