Multiutility Veneto punta su tutto il Nord con il partner A2A

Il senso del progetto, su cui a livello politico è stato via via costruito un allineamento piuttosto solido nel centrodestra, è dunque semplice: «Per troppo tempo le nostre aziende sono rimaste ferme mentre il mercato cresceva, ora dobbiamo rimetterci al passo il prima possibile» aggiunge il primo cittadino veronese. «La nuova entità si rafforzerà in business chiave in cui abbiamo accumulato un gap di posizionamento - prevede dal canto suo Rucco - così invece potremo tornare a essere veramente presenti in modo efficiente sui nostri business caratteristici come elettricità, gas, ambiente, allargandoci anche alle smart cities e alle rinnovabili». L'obiettivo - sintetizza il sindaco di Vicenza - è creare un grande attore del mondo delle multitutility che grazie a economie di scala e investimenti può diventare la quarta forza italiana del settore.

L'impatto sul territorio

Ma quali saranno gli impatti sul territorio e sui cittadini-utenti del possibile riassetto? Lo schema della joint venture, va ricordato, prevede che i Comuni di Verona e Vicenza avranno una larga maggioranza della nuova entità mentre il partner industriale, cioè A2A, potrebbe arrivare almeno al 30% conferendo alcuni asset tra cui un termovalorizzatore e rinnovabili (probabilmente idroelettrico); margini e debiti della newco verrebbero consolidati dalla multiutility lombarda mentre utili e dividendi sarebbero ovviamente distribuiti in base alle rispettive quote azionarie.

Inoltre la nuova Multiutility del Veneto sarà il pivot per ulteriori operazioni di aggregazione nel Nord-Est, anche da parte della stessa A2A. «Agsm deve restare saldamente legata al territorio: da questa fusione ci aspettiamo più posti di lavoro, più investimenti, miglioramenti nei prezzi e nella qualità dei servizi e, come soci, anche più dividendi» chiarisce Sboarina.

«Sono convinto che si creerà un sistema di efficienze che permetterà di abbassare le bollette» gli fa eco Rucco, che ricorda come la chiusura dei ciclo dei rifiuti grazie al know how e agli asset di A2A - su cui oggi Verona e Vicenza sono in sofferenza - sarebbe un primo importante risultato. Altro segmento chiave, secondo i sindaci, è quello della digitalizzazione e delle smart city, dove Brescia e Milano sono un modello d'eccellenza che può essere esportato in Veneto.

L'obiettivo è chiudere l'operazione entro giugno, anche se uno schema vincolante - le società e i rispettivi advisor hanno ripreso a lavorare subito dopo le vacanze di Natale - potrebbe essere già trovato entro fine aprile.