Multiversity, maxi alleanza per formare i dipendenti Pa

La partnership

A ottobre scorso Il Sole 24 Ore S.p.A., dopo essere rientrata nel business dell’education con il marchio “Sole 24 ORE Formazione”, ha stipulato una partnership con il gruppo Multiversity, controllato da CVC Capital Partners e leader dell’education e della formazione digitale, con gli atenei Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma e Aulab, prima coding factory italiana.

L’obiettivo della partnership è affermarsi come uno dei soggetti più rilevanti del panorama della formazione executive, posizionandosi come nuovo standard di eccellenza nel settore. L’offerta formativa è rivolta, non solo a manager e professionisti, ma anche alle aziende italiane per continuare ad investire nell’upskilling e reskilling dei propri dipendenti. E infine a chi lavora in enti pubblici.

