Munari e Mannucci sbancano il Montecarlo del 1972 e la Fulvia diventa leggenda

Alla fine, in un tripudio di auto schiantate dalla fatica e costrette al ritiro, l’attesa vittoria dell’invincibile armata Alpine si era tramutata nel trionfo della Squadra Corse Lancia: Munari - Mannucci primi, Lampinen - Andreasson quarti, Barbasio - Sodano sesti. E non ci fosse stato lo schianto contro una macchina parcheggiata incoscientemente nel bel mezzo di un tornante a Saint-Aubain, che era costato a Ballestrieri - Bernacchini il ritiro per la rottura del radiatore, il bottino sarebbe stato ancora più pingue.

Fortuna? Se il lavoro, l’impegno, la programmazione, la tenacia, la capacità di andare oltre i propri limiti sono fortuna allora sì: Sandro e Mario sono stati fortunati. Ma qualcuno dovrà spiegare come mai la loro Fulvia HF, con il numero di gara 14 sulle portiere, sia stata la macchina per più tempo in testa al Rally. E come mai in quella settimana infernale, costellata da quasi 5.000 chilometri di gara, Sandro e Mario non siano mai scesi sotto al terzo posto in classifica. Capaci di recuperare l’errore nella scelta delle gomme alla prima speciale sul Turini e di superare i due minuti di penalizzazione con cui i giudici di gara avevano “omaggiato” la coppia italiana, nel vano tentativo di tenerla a distanza.

Quarantotto anni fa, mentre alle prime luci dell’alba percorrevano il lungomare del Principato di Monaco avvicinandosi al traguardo, i due campioni erano consapevoli di aver realizzato un’impresa irripetibile. L’interfono della Fulvia aveva rimandato, gracchiando, poche parole. Sandro si era girato verso destra, guardando Mario e sorridendo mentre gli batteva una mano sulla gamba. «Ce l’abbiamo fatta», aveva detto Il Drago. «Si», aveva risposto Il Maestro. «Stavolta sembra proprio di sì».

P.S. Questo articolo è dedicato a Sandro Munari, Il Drago, ormai vicinissimo al traguardo degli 80 anni, e a Mario Mannucci, Il Maestro, che invece ci ha lasciati nel dicembre del 2011. I più grandi di sempre, capaci di imprese al limite dell’impossibile. È dedicato a Simo Lampinen e Sölve Andreasson, Sergio Barbasio e Piero Sodano, Amilcare Ballestrieri e Arnaldo Bernacchini, straordinari compagni di avventura in quel gennaio del ’72. È dedicato a Cesare Fiorio, Daniele Audetto, Gianni Tonti, Luigino Podda, Gino Gotta e a tutti gli uomini che hanno fatto parte della più straordinaria Squadra Corse nella storia dei Rally. Ed è dedicato anche a una piccola, tenace e indistruttibile Fulvia HF 1.6, capace di sfidare il mondo e di arrivare in cima al Monte. Perché in fondo, pur se qualcuno si ostina a non crederci, anche le macchine hanno un’anima.