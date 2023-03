Mundys, Andrea Mangoni verso la nomina a ceo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarebbe in dirittura d’arrivo la nomina dell’amministratore delegato di Mundys. Secondo indiscrezioni è stato scelto per questo ruolo Andrea Mangoni, attuale ceo in Italia del gruppo doValue.

Classe 1963, laurea in scienze economiche, Andrea Mangoni ha iniziato la propriacarriera collaborando con Inter-American Development Bank, occupandosi di progetti diristrutturazione in Brasile e Argentina. Dopo una parentesi in Acea, nel 2009 entra a far parte di Telecom Italia nel ruolo di CFO Group e di Presidente operativodi Telecom Italia Sparkle, società responsabile della gestione del traffico e della reteinternazionale. Dal 2016 è Amministratore Delegato di doValue S.p.A., già doBank S.p.A..