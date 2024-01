Mundys, bond fino a 1 miliardo per sostenere i piani di crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mundys torna sul mercato dei capitali e mette in cantiere una operazione fino a un miliardo. Con un obiettivo preciso: raccogliere risorse sufficienti a gestire con maggiore flessibilità il debito in scadenza e a sostenere l’importante piano di crescita del gruppo e della controllata Abertis. Tutto questo mentre la società che fa capo alla famiglia Benetton chiude la cessione delle attività brasiliane di AbConcessoes, che nei prossimi mesi dovrebbe portare in cassa secondo indiscrezioni altri 200 milioni funzionali al progetto di sviluppo.

Delega fino a un miliardo

Poco prima di Natale il gruppo guidato da Andrea Mangoni ha gettato le basi per tornare sul mercato obbligazionario. Nel dettaglio il consiglio di amministrazione ha ottenuto una delega per l’emissione di bond fino a un miliardo di euro, da utilizzare nel primo semestre del 2024, che servirà a centrare due obiettivi: riscadenziamento dell’attuale debito, pari a 3,6 miliardi e copertura della quota parte dell’aumento di capitale da 1,3 miliardi che la controllata Abertis varerà a marzo.

Secondo quanto si apprende da alcune fonti, Mundys non sarebbe intenzionata a utilizzare la delega per l’intero importo. Indiscrezioni riferiscono di una operazione che potrebbe contemplare un importo intorno ai 750 milioni, ma mancano conferme su questo punto. Quel che appare probabile, piuttosto, è la tipologia di bond su cui si starebbe ragionando. Le emissioni, si apprende, avranno per la prima volta il formato di “sustainability linked bond”, il cui costo sarà correlato al raggiungimento di determinati obiettivi ESG da parte delle società dell’intero gruppo. In pratica, qualora gli obiettivi non fossero raggiunti, il costo che Mundys pagherà per il bond aumenterà.

Le scadenze del debito

Quanto all’utilizzo di queste risorse che il gruppo si appresta a raccogliere sul mercato, le priorità sarebbe due. In primo luogo una maggiore flessibilità sul debito. In proposito, oggi il debito di Mundys ammonta a 3,6 miliardi, ma sono in agenda nell'imminente scadenze importanti. In particolare a febbraio scade un bond da 750 milioni. C’è poi un prestito bancario in scadenza ad aprile del 2026 di 913 milioni e tra luglio del 2027 e febbraio dell’anno dopo ci sono altri due bond in scadenza per complessivi 2 miliardi. Una serie di impegni a cui il gruppo deve far fronte avendo attualmente a disposizione 2 miliardi circa di cassa e linee bancarie. Non solo. Secondo quanto risulta a IlSole 24 Ore, la società avrebbe perfezionato a fine novembre anche la cessione dell’intera quota (50%+1) di AB Concessoes Brasile con un incasso atteso nel primo semestre del 2024 che dovrebbe essere intorno ai 200 milioni.

La ricapitalizzazione Abertis

In questo contesto c’è poi da inserire il dossier Abertis. Negli ultimi mesi del 2023, il gruppo infrastrutturale ha chiuso una operazione da 2,85 miliardi di dollari. Si è infatti aggiudicata l’ammodernamento, la gestione e la manutenzione di quattro nuove autostrade a pedaggio a Porto Rico per i prossimi 40 anni: si tratta di una delle più grandi privatizzazioni autostradali nell’isola. Complessivamente i nuovi asset aggiungono 192 chilometri di strade altamente strategiche al portafoglio del gruppo. La maxi acquisizione sarà finanziata oltre che da nuovo debito e nuove linee bancarie, da una ricapitalizzazione da 1,3 miliardi di euro che sarà sottoscritta dai due soci di riferimento della società spagnola al 50%, Mundys e Acs. La quota parte di Mundys, dunque, ammonta a 650 milioni che stando a indiscrezioni sarebbero già stati coperti con le linee presenti in cassa. Ma è evidente che una maggiore gestione della cassa e del debito è necessaria per centrare gli obiettivi di crescita che il gruppo si è prefissato nel medio e lungo periodo. Dopo le acquisizioni tramite Abertis delle reti autostradali in Puerto Rico e in Texas (con un TEV di circa 6 miliardi di euro), e Autovia del Camino in Spagna, Mundys intende portare vanti la propria strategia guardando alle infrastrutture autostradali e agli aeroporti di medio-grandi dimensioni, con un focus in particolare sull’Europa Occidentale, Nord America e America Latina.