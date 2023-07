Municchi (M&G): «Poca visibilità sui bilanci 2023, ma le azioni non sono care»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I bilanci che le società stanno per pubblicare sono cruciali, perché arrivano a oltre 12 mesi di distanza dal momento in cui le Banche centrali hanno avviato l’azione di politica monetaria restrittiva più energica degli ultimi decenni che inizia a impattare sugli utili, soprattutto in alcuni settori». Maria Municchi, gestore del team Multi Asset di M&G Investments non nasconde l’importanza che rivesta la stagione delle trimestrali ai nastri di partenza in Italia ed Europa e già ben avviata negli...