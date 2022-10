«Municipalizzate sotto osservazione: troppa inefficienza»

Nell’immaginare una cessione a privati di parte o del totale dei pacchetti delle municipalizzate bisogna tenere conto del costo del personale che è significativo.

Quindi?

Bisogna ragionare caso per caso, funzione per funzione cercando di incrementare la competitività o di assegnare a privati specifici segmenti di produzione. È un processo che non possiamo dire di avere già scelto in un tempo così breve sia perché dovremmo procedere alla nomina dei nuovi organi di gestione sia perché intendo vedere il risultato di gestione al 31 dicembre 2022, sia perché il nostro obiettivo è di non fare passi arrischiati. Stiamo incontrando separatamente tutte le aziende perché si tratterà di rinegoziare i contratti di servizio e di mettere sotto prova e sotto valutazione queste aziende. Dopodiché a estremi mali estremi rimedi.

L’azienda che preoccupa di più è la Rap che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani: un sistema collassato.

Abbiamo una carenza oggettiva di personale e abbiamo autorizzato una integrazione degli organici degli operai e degli autisti. Abbiamo un deficit di risorse strumentali di mezzi e stiamo investendo ulteriori 60 milioni per il potenziamento tecnologico e per l’estensione della raccolta differenziata. Ma è chiaro che tutto questo la Rap non può pensare di averlo gratuitamente senza controllo e senza condizioni. Noi porremo delle condizioni al tavolo dell’approvazione del nuovo piano industriale in vista del rinnovo del contratto di servizio. Ed è chiaro che dovremmo lavorare perché questo nuovo contratto di servizio sia più rispondente ai fabbisogni dei palermitani.Se così non fosse dovremmo percorrere strade diverse. Mi preoccupa che mi si dica che in Rap ci sono circa 250 operatori soggetti a limitazioni e quindi solo in parte contribuiscono alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti.