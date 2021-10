Mur, in arrivo le linee guida sugli investimenti in ricerca

3' di lettura

Sono attese a stretto giro, probabilmente tra martedì e mercoledì della prossima settimana, le linee guida del Mur sulla ricerca, la parte che riguarda gli investimenti. Una soluzione che si inserisce nel contesto della missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che con 11,4 miliardi punta a rafforzare i sistemi di ricerca di base e applicata.

Recinto (Mur): puntiamo a bandi entro fine anno

La pubblicazione delle linee guida, stando alla tempistica indicata da Giuseppe Recinto, Capo di Gabinetto del ministero dell’Università e della ricerca - Recinto è intervenuto alla seconda giornata dei lavori di CoDAU 2021, il convegno annuale dei direttori generali e dei dirigenti di 79 atenei italiani in corso a Roma - sarebbe dovuta essere già nella mattinata del 1 ottobre. La messa online del documento, anticipata dalla ministra nella giornata di apertura della manifestazione, è poi slittata, anche se fonti del ministero assicurano che i contenuti sono perlopiù definiti, e che lo stop è momentaneo. Le linee guida, stando alle indicazioni fornite da Recinto nel sui intervento, «riguarderanno i centri nazionali, gli ecosistemi della ricerca, le infrastrutture e i partenariati. È un investimento molto, molto importante: per il partenariato un miliardo e 600 milioni, centri nazionali ugualmente, ecosistemi un miliardo e 300 milioni, infrastrutture un miliardo e mezzo. La scelta del ministro Messa è stata quella di prevedere delle manifestazioni di interesse, quindi un modello di selezione competitivo. L’idea è quello di una struttura centrale, snella, che si basa su un consorzio o eventualmente fondazione. Una volta pubblicate le linee guida, contiamo di poter assumere i bandi entro fine anno».

Alloggi per gli studenti, bando da 300 milioni entro fine anno

Nel ricordare che «il Pnrr ci impegna moltissimo», Recinto ha effettuato una distinzione tra le iniziative che hanno già avuto corso e quelle che sono ancora in fase di programmazione. Tra le prime ha ricordato il tema «degli alloggi per gli studenti, e una riforma della legislazione. È un intervento questo del Pnrr che è configurato in un doppio step - ha spiegato -: il primo, prima del 31 dicembre 2021, che prevede una modifica della attuale legge 338 del 2000 introducendo delle semplificazioni, un maggiore processo di digitalizzazione, e quindi l’uscita del bando che dovrà essere coerente a quelle che sono le indicazioni che il Recovery ci richiede. Complessivamente sono 300 milioni Recovery, più cento milioni di risorse originarie. Seguirà nel 2022 - ha continuato (ed è il secondo step) - una proposta di intervento normativo, che stiamo elaborando, per un modello innovativo di housing universitario, che contempla una maggiore leva privata».

Il nodo delle residenze universitarie

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nel sistema delle università un protagonista della ripresa. Ma gli atenei sono pronto a svolgere questo ruolo, a giocare questa partita? Se si guarda al tema dell’edilizia sostenibile, e più in particolare a quello delle residenze universitarie la risposta, stando ai dati presentati dal presidente di Scenari immobiliari Mario Breglia in occasione della seconda giornata dei lavori di CoDAU 2021, è negativa. «Sono un numero esiguo, assolutamente sottodimensionato rispetto alle medie europee - ha sottolineato -. Abbiamo stimato su un milione e 800mila studenti in un anno tipo, 300mila immatricolazioni l’anno. La domanda di residenza potenziale ogni anno tra i nuovi studenti e quelli che cambiano città per andare all’università assomma a circa 700mila posti letto. A fronte a questa domanda che lentamente cresce, abbiamo un’offerta di 54.800 posti letto negli enti convenzionati (università o enti convenzionati con le università) il che significa una copertura nazionale del 7,6%. Il che significa un’offerta del 7,6% sul totale dei fuorisede». C’è una forte disomogeneità tra posti letto disponibili e numero di fuorisede per città. Il Nord Italia vanta tassi di copertura elevati. Roma e Napoli, pur ospitando un elevato numero di studenti fuorisede, presentano ancora un'offerta molto limitata e inferiore alla media nazionale. «Molte sono strutture fatiscenti che hanno bisogno di interventi importanti di manutenzione. Si costruiscono pochissime nuove residenze universitarie», ha ricordato Breglia. Non solo. «È necessario ripensare gli spazi che ci sono. Servono spazi grandi, attrezzati e funzionali», ha aggiunto. «Il Pnrr - ha ricordato Breglia - prevede un investimento di 960 milioni in tempi rapidi, presumibilmente entro tre anni, per realizzare posti letto. Al costo attuale, significano altri 48mila posti letto da realizzare in Italia. In questo modo arriviamo al 10% degli studenti fuori sede». Raggiungeremmo la Spagna, che a quel punto, però, avrà fatto un passo in avanti.