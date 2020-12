Murakami Haruki alla ricerca del padre Lo scrittore giapponese racconta il genitore, fra gatti e confessioni mai fatte. A corredo del libro le preziose illustrazioni di Emiliano Ponzi di Maria Luisa Colledani

Il racconto per la notte di questo Natale così acerbo è Abbandonare un gatto perché darà la luce per pensare che si può tornare sempre sui propri passi, e trovare un sorriso, una ragione ultima. L’ha scritto Murakami Haruki, spesso a un passo, o quasi dal Nobel, di cui conosciamo le righe surreali, oniriche, ricche di dettagli in un Giappone che assomiglia a volte a New York o a Londra. Con questo libro, appena tradotto da Einaudi, spiazza il lettore, la scrittura asciutta è la sua, lo spirito evocativo gli appartiene ma non il resto, reso ancora più prezioso dalle illustrazioni di Emiliano Ponzi, che fanno così tanto «New Yorker».

I sentimenti a nudo

Murakami si mette a nudo, racconta il proprio padre e il loro rapporto. Materia incandescente quanto mai e ancor di più vista la gelosia con cui i giapponesi difendono emozioni e cuore. Le premesse sono chiare: «Sono cresciuto in una famiglia del tutto ordinaria, che mi ha allevato con relativa cura» e «mio padre era una persona seria e responsabile».

Poi, ci sono due gatti in questo racconto autobiografico, come già in alcuni dei romanzi più famosi di Murakami: Kafka sulla spiaggia, Nel segno della pecora e 1Q84. Ma è la figura del padre che, riga dopo riga, quasi fosse una cronaca essenziale degli anni, emerge potente. Le righe scolpiscono quest’uomo che studia per diventare prete, scrive haiku e si ritrova soldato per un errore burocratico in Cina e in Birmania. Pur nella sua mitezza e nel culto della famiglia, la storia lo travolge, deve impugnare una katana e uccidere un condannato cinese. E Murakami a cercare di capire se il padre era presente a Nanchino quando i giapponesi fecero strage, conscio che il racconto del padre - uno dei pochissimi, perché, Levi docet, raccontare il male è riviverlo - è ormai interiorizzato: «Quel pesante fardello che mio padre si portava dietro - oggi si direbbe trauma - lo ha poi trasmesso in parte a me, suo figlio. È così che funzionano le relazioni umane, è così che funziona la storia. Era sostanzialmente il “trasferimento di un’eredità”, e un rito».

Alla scoperta del padre

C’è la guerra e ci sono i gatti, c’è lo studio e un nonno prete, ci sono i temi eterni della vita e della morte, le lezioni eterne come quella davanti al gatto che non scende dall’albero: «mi ha insegnato una cosa importante: nella vita, scendere è molto più difficile che salire». Perché? Perché dà le vertigini.

Come mettersi davanti al proprio padre, ritrovarsi a sapere così poco di lui ma sentire di capirlo lo stesso: «Davanti a lui ormai così magro, ho sentito nascere dentro di me la sensazione certa di un legame tra noi, un legame che mi dava forza». Quella forza che Murakami, «il figlio qualunque di un uomo qualunque», trova nella scrittura perché questo racconto parla di un padre per svelarne il figlio: «E più scrivo, più leggo e rileggo, più provo la strana sensazione di diventare trasparente. Se alzo una mano verso il cielo, a volte, ho l’impressione di poterci vedere attraverso». In quella trasparenza tutto appare più chiaro, nitido allo scrittore, siamo cuori sbrindellati nel vorticare della vita, siamo così figli da non conoscere nostro padre, eppure è l’unica cosa che vorremmo, siamo diversi come due gocce d’acqua: «Ognuno di noi è una delle innumerevoli, anonime gocce di pioggia che cadono su una vasta pianura. Una goccia che ha una sua individualità, ma è sostituibile. Eppure, quella goccia di pioggia ha i suoi pensieri, ha la sua storia e il dovere di continuarla. Non lo dobbiamo dimenticare». Perché siamo tutti, e per sempre, figli.