Murgia valley, il vivaio digitale che calamita le start up locali Macnil l’azienda apripista: oggi Gravina di Puglia vanta un polo tecnologico dove nuove realtà produttive possono sviluppare progetti e sinergie con imprese e università di Giampaolo Colletti

4' di lettura

Crederci sempre, arrendersi mai. Goccia dopo goccia, giorno dopo giorno. Proprio come l’acqua del torrente Gravina che scava la roccia calcarea tipica dell’entroterra barese, in quella Murgia tanto simile al Canyon americano. È questa tenacia, questa determinazione a fare la differenza. Una costanza di nome e di fatto, potremmo dire. Perché questo è il tratto che ha segnato il percorso professionale di Mariarita Costanza, ingegnera elettronica specializzata in telecomunicazioni e imprenditrice.

«Insieme a mio marito Nicola ho sempre avuto l’ossessione della mia terra. La amo tantissimo e ho compreso nelle mie esperienze di lavoro lontano da casa quanto sarebbe stato bello poter tornare e creare lavoro per tanti altri giovani. Così sin da subito con Nicola abbiamo lavorato per rientrare e restare nella nostra terra», racconta questa quarantottenne gravinese purosangue, come si definisce lei stessa. In tasca una laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari conseguita nel luglio 2001. E qualche mese prima l’avvio della sua startup insieme al suo Nicola, all’epoca impegnato in consulenza per alcune aziende tecnologiche del nord Italia. Correva l’anno 2000 e i due giovani startupper hi-tech avevano già le idee ben chiare. «Posso dire che galeotta è stata la mia tesi di laurea. E che gioia vedere degli appunti universitari prendere forma e diventare impresa», ricorda Mariarita.

Mariarita Costanza e Nicola Lavenuta, i soci fondatori di Macnil

Nasce così Macnil. E già nel nome c’è la crasi tra Mariarita Costanza e Nicola Lavenuta. Un connubio nella vita e sul lavoro con la nascita di un polo tecnologico d’eccellenza. Siamo a Gravina in Puglia, quarantamila anime nella grande provincia barese. Una terra segnata nei decenni dall’emigrazione, prima verso il nord-Italia e poi in tempo più recenti verso l’estero. «Però è anche una terra che sta provando azioni di riattrazione di talenti, scommettendo sulle nuove tecnologie e al contempo sulla tradizione. E provando a fare rete con la comunità territoriale, fatta di poli accademici, imprese d’eccellenza, programmi regionali di investimento sulle neo-imprese».

L’Internet connesso

Per la Macnil l’intuizione geniale legata all’Internet of Things è stata quella di monitorare i veicoli in movimento installando dei sensori tecnologicamente evoluti. Perché i dispositivi montati a bordo delle auto diventavano di fatto in mobilità, con variabili ancora più complesse. «Abbiamo scommesso sin da subito su questo nuovo mercato che integrava la localizzazione satellitare con la mobilità. Abbiamo intuito questa rivoluzione legata alla movimentazione dei mezzi per ottimizzare i processi legati agli spostamenti e alle soste. Un tema oggi diventato di strettissima attualità, anche per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Perché se conosci le migliori pratiche per spostarti, risparmi soldi e rechi meno danno all’ambiente. Ecco, da qui poi abbiamo iniziato ad intercettare clienti importanti», ricorda Mariarita.