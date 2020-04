Musa Bazhaev (Forte Village) sostiene la Protezione civile Donazione personale di 500mila euro per finanziare la lotta all’emergenza sanitaria nell’Isola di Davide Madeddu

Dal mondo delle vacanze del lusso un sostegno a chi è impegnato nella lotta al Coronavirus. Nello specifico, a dare supporto alla Protezione civile sarda, con una donazione personale, è il patron del Forte Village e Palazzo Doglio, Musa Bazhaev, imprenditore russo impegnato nel settore minerario, che ha effettuato una donazione personale di 500mila euro alla raccolta di fondi “Insieme per sconfiggere il Coronavirus” da destinarsi alla Protezione civile sarda.

Musa Bazhaev (Afp)

«Mi sento molto vicino al popolo sardo. In questo drammatico momento di grandi sofferenze e privazioni, la tutela della salute e della sicurezza delle persone devono rappresentare un'assoluta priorità per tutti - fa sapere l'imprenditore -. Ho voluto dare il mio contributo per ricambiare il grande calore ed affetto che mi lega a questa splendida terra che frequento con la mia famiglia da oltre vent'anni e che considero ormai la mia seconda casa».

All'interesse nel settore minerario Bazhaev unisce anche la passione per il turismo in Sardegna, isola dove opera con il Forte Village nella zona di Santa Margherita di Pula (quella che è stata definita una destinazione nella destinazione, immersa in un parco naturale di 50 ettari che si affaccia sul mare nella costa sud occidentale a 30 chilometri da Cagliari) e a Cagliari, dove è operativo Palazzo Doglio. Il resort inaugurato recentemente con l'ambizione di valorizzare non solo l'edificio costruito a metà degli anni venti al centro di uno dei quartieri storici di Cagliari, ma anche, come spiegano i promotori, di realizzare il progetto di «un hotel di prestigio che dialoga con la sua città». «Mi auguro che, grazie anche alla straordinaria forza e determinazione tipica degli uomini e donne che ho conosciuto in Sardegna - conclude -, l'isola possa al più presto ritornare alla normalità».