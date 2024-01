Muschio per purificare l’aria

Il Taiga di Mosslab è un peculiare umidificatore d’aria che sfrutta il muschio che contiene per migliorare la qualità dell’aria della stanza in cui opera. Ha due modalità di funzionamento: nella prima il getto d’aria prodotto umidifica la stanza, nella seconda il getto viene rediretto verso il muschio contenuto all’interno del dispositivo per essere filtrata e migliorata dalle caratteristiche uniche del tappeto vegetale.

4/11 6/11 Menu