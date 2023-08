Musei 4.0 per aumentare i ricavi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Fino al 66% di ricavi in più per il “Museo 4.0”. È quanto emerso dallo studio «Musei pubblici, un patrimonio strategico per il sistema Italia», presentato nel corso della prima edizione del «Forum Cultura Italia» organizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con la piattaforma culturale Aditus. I risultati della ricerca, che il Sole 24 Ore ha potuto visionare in anteprima, colgono l’ampio margine di crescita dei musei in Italia e propongono cinque linee d’azione per sostenerne lo sviluppo. Ma andiamo con ordine.

La digitalizzazione dei musei italiani

Guardando la tipologia dei servizi digitali, meno di un terzo dei musei in Italia (31,2%) offre ai visitatori video e/o touch screen per la descrizione e l’approfondimento delle opere, mentre solo il 27,5% è dotato di Qr Code o di Wi-Fi. Meno di un museo su cinque mette a disposizione applicazioni per tablet e smartphone, e poco più di un museo su cinque (22,4%) è dotato di supporti multimediali come allestimenti interattivi, ricostruzioni virtuali o realtà aumentata. Non consolano neanche i numeri sulla digitalizzazione dei beni esposti al pubblico o conservati in archivio: a non aver ancora trasposto su supporti online quanto conservato è il 34,8% dei musei per quanto riguarda i beni esposti, il 37,8% per i beni di archivio.

Loading...

La situazione non migliora nemmeno per quanto riguarda servizi di base come sito web e biglietteria: ad avere un servizio di ticketing online è solo un museo su cinque, mentre il 37% ancora non ha un proprio sito dedicato. Persino le attività facilmente adattabili al web come convegni, conferenze e seminari o tour virtuali, sono organizzate solo da poco più di un museo su cinque. Metà delle istituzioni culturali, infine, non ha nessuna risorsa dedicata al digitale.

Le cinque linee d’azione

Partendo dai dati disponibili, lo studio di The European House – Ambrosetti ha provato a individuare cinque linee d’azione per rafforzare la competitività del sistema museale italiano e sostenerne lo sviluppo:

1) Gli istituti dovrebbero sempre prevedere l’offerta di un numero minimo di servizi aggiuntivi, come bookshop, servizi di caffetteria/ristorazione, servizi di visita interattivi, aule didattiche, iniziative educative per bambini.