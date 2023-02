Musei avveniristici per la città dell'auto

Per quella che è considerata universalmente la città dell'auto, quest'anno ricorre un anniversario speciale: i 75 anni della Porsche, che sarà festeggiato con una mostra ad hoc. Il museo del brand automobilistico documenta la storia della famosa casa di Stoccarda. Al suo interno, in un‘area di 5.600 metri quadrati, sono esposti più di 80 veicoli. Oltre alle auto-icone di fama mondiale come la 356, 911 o la 917, sono in mostra le conquiste tecniche del professor Ferdinand Porsche dei primi anni del 20° secolo.

Una realtà particolare a tema è il Motorworld: spazio espositivo, esperienziale e commerciale insieme, con showroom Ferrari, Bentley, Maserati e Mc Laren e anche il V8 Hotel e V8 Classic, hotel con camere a tema, dalla route 66 al mondo Mercedes.



5/10 7/10 Menu