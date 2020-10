Musei, il Baltimore ritira le opere dall'asta Sotheby’s Le recenti vendite delle istituzioni americane stanno dando una boccata d’ossigeno ai fondi di dotazione. Obiettivo anche diversificare le collezioni verso la diversità e l’equità di genere e identità culturale di Maria Adelaide Marchesoni

Claude Monet, Les Iles a Port-Villez, 1897, Brooklyn-museum-Les Iles a Port-Villez

I riflessi della pandemia Covid 19 sui conti delle istituzioni museali americani hanno determinato un peggioramento della struttura patrimoniale e finanziaria. Per far fronte in parte a questa situazione in questi mesi sono state avviate alcune “operazioni straordinarie” come la valorizzazione del patrimonio artistico. La domanda spontanea è se la vendita serve per rimanere a galla oppure risponde ad altre strategie che fanno leva su una nuova visione del museo e i proventi serviranno ad attuare un ripensamento strategico delle collezioni, che tuttavia ha confermato un trend già in atto l'anno scorso. Nel frattempo c'è chi a due ore prima dell'asta decide di tornare sui suoi passi.



Dietrofront

In questi giorni nella evening sale del 28 ottobre di Sotheby's New York dovevano essere battute due opere del Baltimore Museum of Art , ma la protesta crescente ha portato alla richiesta di un'indagine formale e alle dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione e, all'ultimo momento il museo ha deciso di “sospendere” l'operazione di deaccessioning e ha ritirato due delle tre opere messe in vendita per le quali aveva un obiettivo di realizzare 65 milioni di dollari. L'ammontare era destinato per circa 10 milioni di dollari al fondo di dotazione per le acquisizioni e i restanti 55 milioni di dollari alla costituzione di un nuovo fondo denominato Diversity, Equity, Accessibility, and Inclusion DEAI. Gli obiettivi di questo fondo sono di generare 2,5 milioni di dollari di entrate annuali, per consentire la gratuità per la visita alle mostre speciali, coprire gli stipendi del personale addetto alla cura della collezione, tra cui curatori, registrar e conservatori.

BMA-Brice Marden, 3 (1987–88). Courtesy of Brice Marden/Artists Rights Society (ARS), New York, Brice Marden, “3” 1987-88

Le opere ritirate

In vendita vi erano tre blue-chip: “3” (1987-88) di Brice Marden presentava una stima compresa tra 10-15 milioni di dollari ed è l'unico dipinto delle 18 opere dell'artista che si trova nella collezione di un museo, “1957-G” di Clyfford Still (1957) stimato 12-18 milioni di dollari, e di Andy Warhol, “The Last Supper” (1986) che avrebbe dovuto essere battuta in asta, ma ha poi seguito la via della vendita privata. In precedenza nel 2018, il museo ha venduto una serie di opere blue-chip di artisti bianchi per raccogliere fondi da destinare alla strategia di diversificazione della collezione. Le vendite avevano generato 7,9 milioni di dollari che hanno permesso al museo di acquistare opere di Amy Sherald, Wangechi Mutu, Jack Whitten e altri.

BMA-Clyfford Still, 1957-G (1957). City & County of Denver, Courtesy Clyfford Still Museum/Artists Rights Society (ARS), New York, Clyfford Still, G, 1957

Deaccessioning

La vendita di un'opera d'arte da parte di un museo, è un'operazione vietata nei musei italiani come in quelli del Regno Unito. Negli Stati Uniti al contrario, dove le collezioni sono di proprietà dei musei, non esiste una legislazione sulle “dismissioni” e, in circostanze normali, è permessa la vendita delle opere in collezione, ma secondo determinate condizioni indicate nella policy del museo stesso. Le linee guida in materia di deaccessioning sono dettate anche da organizzazioni come l' Association of Art Museum Directors (Aamd), che rappresenta 227 musei situati negli Stati Uniti, Canada e Messico e afferma che l'operazione di deaccessioning può essere fatta solo per migliorare la collezione e sostenere gli obiettivi curatoriali a lungo termine del museo. In sostanza, questo significa che i musei possono vendere opere della loro collezione d'arte solo per acquistare altri lavori al fine di migliorare la collezione. I fondi derivanti dalla vendita non dovrebbero mai essere utilizzati per coprire le spese di gestione.

La moratoria Aamd

A causa dell'emergenza COVID-19, lo scorso aprile, l'AAMD ha deciso di allentare alcune disposizioni che riguardano sia l'utilizzo o una nuova destinazione dei fondi vincolati sia le risorse derivanti dalle attività di deaccessioning concedendo ai musei una “finestra” di due anni (aprile 2022) senza pericolo di essere sanzionati, sospesi o espulsi come di solito accade. Le risorse derivanti dalla vendita di opere d'arte devono essere impiegate nella cura della collezione. I musei hanno colto al volo questa opportunità. E il mercato ha risposto in modo entusiasta all'offerta delle opere che in questi mesi sono passate in asta. È bene, infatti, ricordare che la provenienza convalida e accresce il valore economico dell'opera. Un esempio recente la vendita del dipinto del 1971 di David Hockney, “Portrait of Sir David Webster”, 1971 acquisito nello stesso anno dalla Royal Opera House venduto nell'asta di Christie's di Post-War and Contemporary Art Evening Sale lo scorso 22 ottobre realizzando 12,8 milioni di sterline rispetto alla stima compresa tra 11-18 milioni di sterline.