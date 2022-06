Musei d’impresa, arte e passato si fondono nei nuovi percorsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un tour a tappe diffuse, fisiche o digitali, alla scoperta dei musei d’impresa che raccontano la cultura aziendale Trevigiana, uno spaccato d’eccellenza, nella regione locomotiva del Nord Est produttivo. L’itinerario conduce a sei attività partner, tutte di media dimensione e solida tradizione, specializzate in diversi settori della manifattura: Dersut, Grafiche Antiga, Arper, Villa Sandi, Irinox e Keyline. Attraverso il progetto Pic del centro Aiku-Arte Impresa Cultura di Ca’ Foscari, finanziato dalla Regione tramite il Por Fse 2014-2020 e dedicato alle interazioni tra cultura, processi creativi e mondo delle imprese, queste realtà hanno potuto valorizzare identità e prestigio del loro brand, oltre all’impatto sociale e al legame con il territorio.

L’iniziativa, patrocinata da Assindustria Venetocentro, celebra la macroarea Padova-Rovigo-Treviso-Venezia “Capitale della Cultura d’Impresa 2022”.

«Le imprese sono culture e hanno culture, perché promuovono comunità di persone e conoscenze, sono parte di un contesto sociale e costruiscono la loro storia assieme a chi le ospita» spiega il coordinatore scientifico di Aiku, Fabrizio Panozzo, docente di management culturale a Ca’ Foscari. «Il sistema del “made in Veneto” non è fatto solo di efficienza ed eccellenza produttiva, di capacità tecnica e know-how avanzati, ma anche di bellezza da riscoprire come fattore di generazione di valore e driver di competitività per le aziende, che qui devono trovare la chiave di una loro nuova narrazione. I musei d’impresa possono essere il format efficace di questo racconto», aggiunge.

Sguardo creativo degli artisti, utilizzo dei linguaggi e degli strumenti dell’arte e del digitale hanno prodotto nuove soluzioni nell’allestimento degli spazi trasformando la visita in un’esperienza immersiva ed emozionale, come accade nei più moderni musei europei. Con l’apporto delle tecniche e del linguaggio teatrali, garantito dall’intervento di Top-Teatri Off Padova, sono state formate competenze in grado di rendere più attuale il modo di fare museo d’impresa, sfruttandone il potenziale e lo storytelling più efficace.

Tra le aziende coinvolte, alcune hanno rafforzato allestimenti già esistenti. Dersut, ad esempio, ha potenziato il suo Museo del Caffè a Conegliano, simbolo della passione della famiglia Caballini di Sassoferrato per la bevanda in tazza più amata al mondo. In collaborazione con l’artista videomaker Alessandro Baratto è stato realizzato il cortometraggio “Una storia che sa di…caffè!”, che racconta la preparazione dell’espresso con tre macchine storiche, conservate al museo ed in uso da inizio ‘900 ai giorni nostri. Il prodotto è disponibile in diversi formati per social, fiere di settore ed è fruibile in presenza, durante la visita, per coinvolgere emozionalmente il visitatore.