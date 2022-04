Musei digitalizzati per conquistare il pubblico. Ma resta il nodo anziani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rimandato di due anni a causa della pandemia, ha avuto luogo a Roma, a Palazzo Farnese a marzo il bilaterale Italia-Francia organizzato dai rispettivi comitati nazionali di Icom (International Council of Museums), dall'agenzia francese per l'internalizzazione dell'economia francese, Business France, con la collaborazione dell'Institut Francais sul digitale nei musei, tema che assume in Italia una valenza diversa ora con l'esplodere di un fenomeno di punta nella gestione museale, al centro di una delle azioni italiane del Pnrr. Ripercorriamo lo svolgimento dell'incontro.

Esauriti i saluti istituzionali, una tavola rotonda coordinata da Juliette Raoul-Duval, presidente di Icom Francia, ha presentato differenti usi del virtuale sperimentati in due musei francesi. Il primo, messo in atto dal Musée des Beaux Arts di Lille in una recente mostra, Experience Goya, ha utilizzato il virtuale in soluzione immersiva, aggiungendo ai tradizionali testi illustrativi, una dose di sensazionale che solitamente caratterizza esposizioni virtuali attente al budget e poco agli aspetti educativi e museologici.

Più consueta la presentazione del Mucem di Marsiglia, con il progetto digitale di abbonamento musei, soluzione non nuova, ma qui conseguente allo studio delle fasce di pubblico pagante, e inserita in un progetto integrato con l'abbonamento apriporta ai servizi del museo e alla fidelizzazione del pubblico locale.

Nel dibattito, si è evidenziata una della criticità del tema, quella del pubblico anziano poco abituato all'uso degli strumenti digitali, superata qui dalla previsione di un tutoraggio di accompagnamento.

È seguita l'illustrazione dell'attività da parte delle ditte francesi. Tra queste ci è parsa particolarmente interessante per l'ampio raggio di azione e per i progetti realizzati Agp - Art graphique &patrimoine, pioniera nel campo della catalogazione digitalizzata, della realtà aumentata, e del Building Information Modeling as-built, utilizzato nella ricostruzione di siti Unesco in Siria ed Afganistan ed ora a Parigi, nel restauro di Nôtre Dame dopo l'incendio del 2019.