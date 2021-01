Musei e parchi, nelle regioni “gialle” riparte la cultura Per alcune istituzione la partenza anzi la ripartenza è prevista già per il 1° febbraio, altre aspetteranno ancora qualche altro giorni. Dove, cosa e quando: ecco una “mappa” per i visitatori di S.U.



Per alcune istituzione la partenza anzi la ripartenza è prevista già per il 1° febbraio, altre aspetteranno ancora qualche altro giorni. Dove, cosa e quando: ecco una “mappa” per i visitatori

Dal Colosseo ai Musei Vaticani, dalla Galleria Borghese a Roma a Palazzo Ducale a Genova, fino alla Galleria Nazionale di Urbino. Sono i musei che riapriranno già lunedì 1 febbraio, e molti seguiranno nei giorni successivi come Il Palazzo Reale di Torino che riapre il 2 febbraio così come i Musei Civici di Macerata dopo lo stop per l'emergenza covid. Dunque il settore della cultura sembra delinearsi un lento ritorno alla normalità, con l’incremento del numero delle regioni gialle in crescita, parallelamente, il numero di musei, parchi archeologici e mostre che riapriranno, nei giorni feriali e in sicurezza.



Dove

Porte aperte ai luoghi della cultura in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Lazio e Calabria, che si aggiungono così a quelli di Toscana, Campania, Basilicata e Molise che già avevano riaperto al pubblico dal 18 gennaio. In tutte queste regioni i musei saranno aperti con orari e modalità verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali. Rimangono ancora chiusi al pubblico i musei e i parchi archeologici statali in Puglia, Umbria, Sardegna.

Cosa

Riaprono, dopo 88 giorni di chiusura (la più lunga dai tempi della seconda guerra mondiale) i Musei Vaticani e i Giardini Vaticani. Tornano accessibili al pubblico, ma a partire da sabato 6 febbraio 2021 anche le Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Sempre da lunedì a Roma riaprono al pubblico il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino. Riapre il 1 febbraio anche la Galleria Borghese che festeggia con 15 giorni di eventi speciali. A Torino i Musei Reali saranno aperti da martedì 2 febbraio a venerdì 5 febbraio: Palazzo Reale e Armeria; dalla seconda settimana, da lunedì 8 febbraio, sarà aperto il percorso completo, con la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità. Lunedì 8 febbraio riaprono anche le mostre allestite nel percorso del museo: Sulle tracce di Raffaello nelle collezioni sabaude, prorogata fino all'11 aprile e Beyond walls - Oltre i muri (prorogata fino all'11 aprile).

Le mostre

A Genova si riaprono le porte blindate di Palazzo Ducale che dall'ottobre 2020 hanno custodito i capolavori di Michelangelo, la straordinaria mostra performativa ideata da Davide Livermore Edipo. Io contagio, quella dedicata a Emiliano Mancuso, dal titolo Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Riparte la Wolfsoniana di Nervi, il Museo di palazzo Reale e la Galleria di Palazzo Spinola.

Ci sono voluti 300 anni per riportare a Bologna il Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de' Roberti, e restano due settimane per poter godere del capolavoro, prima che le 16 tavole prendano definitivamente la via di casa, sparse in nove Musei, da Washington a Londra, da Parigi al Vaticano. Con l'ingresso in zona gialla dell'Emilia-Romagna riaprono anche le sedi di Genus Bononiae. Musei nella Città e le porte di Palazzo Fava, dove la mostra La Riscoperta di un Capolavoro è ancora allestita fino al 15 febbraio.