Musei, festival e molto altro da scoprire in 48 ore a Berlino

Berlino è bella. Bella per tutti e in particolare per chi ama la storia e l’architettura, per chi ha un debole per l’arte contemporanea e la cultura underground. Se poi si ha la possibilità di trascorrervi qualche giorno fra fine agosto e inizio settembre, approfittando del tempo mite e di un'offerta di eventi probabilmente unica in Europa, ecco che possono bastare anche sole 48 ore per vivere appieno il fascino inimitabile della capitale della Germania. Un consiglio? Perdersi nei suoi spazi immensi che rimandano a un passato che ha segnato la storia europea, assaporarne la magica atmosfera notturna fra le luci delle birrerie affacciate sulla Sprea alle spalle della stazione di Friedrichstraße (una tappa obbligata, per una cena tipica, è allo Ständige Vertretung) e quelle che illuminano le torri in vetro di Potsdamer Platz e la sagoma imponente e inconfondibile della Porta di Brandeburgo. E poi, soprattutto, rimbalzare da una parte all’altra della città, da Est a Ovest e viceversa, a piedi, in bici o con la U-Bahn, per non perdersi gli eventi live e le aperture straordinarie.

