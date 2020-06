Musei Vaticani. Niente soste in Galleria Il futuro sarà molto più virtuale e digitalizzato di quanto non sia stato fino a oggi di Barbara Jatta

Il futuro sarà molto più virtuale e digitalizzato di quanto non sia stato fino a oggi

Il 18 ottobre del 2019 papa Francesco, inaugurando il nuovo allestimento del Museo Etnologico Vaticano Anima Mundi, aveva sottolineato come i Musei Vaticani fossero chiamati a diventare sempre più una “casa” viva, abitata e aperta a tutti, con le porte spalancate ai popoli del mondo intero. Poi, è accaduto quel che sappiamo, e anche i Musei del Papa sono stati chiusi al pubblico il 10 marzo scorso.

Un museo però non può davvero restare chiuso. In questo periodo di pandemia, prese tutte le precauzioni prescritte, clavigeri e custodi hanno controllato quotidianamente i sette chilometri del percorso espositivo. L’Ufficio del Conservatore ha monitorato giornalmente i parametri idonei a una buona conservazione delle sale e dei depositi e la Direzione è stata presente per presidiare i luoghi e le persone. Dunque i Musei Vaticani non sono stati fermi perché in realtà non possono farlo.

In tante occasioni ho avuto modo di evidenziare come i Vaticani siano un’istituzione che non solo riceve migliaia di persone ogni giorno, con tutto quello che questo comporta dal punto di vista gestionale e amministrativo, ma come siano un centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale. Ogni Reparto, da quello egizio all’arte contemporanea, svolge un’importante attività di studio, ricerca, di scambio e di condivisione, attraverso varie forme, con studiosi e istituzioni diverse in tutto il mondo.

Queste attività non solo sono continuate ma, in questo periodo di chiusura e di intimità forzata, sono state implementate esponenzialmente. Ricerche rimaste in sospeso perché richiedevano tempi diversi da quelli frenetici ai quali eravamo abituati, hanno finalmente trovato il tempo “antico” per essere completate. Il grande lavoro dell’Ufficio dell’Inventario di coordinamento con i diversi Reparti per la revisione dei dati delle opere e la condivisione online nel catalogo del sito dei Musei è stato uno dei lavori principali di questo periodo.

Questo non sarebbe stato possibile senza l’immane sforzo dell’Ufficio Supporto Tecnologico, che ha incessantemente lavorato mettendosi a disposizione dei vari reparti e uffici.