Museo dell’artigianalità all’aperto

Tra le più belle ambientazioni per il Natale: passeggiando nei vicoli medievali della Città vecchia (Gamla Stan), quartiere storico di Stoccolma, sembra di vivere nel libro di Charles Dickens “Canto di Natale”. I vicoli e le stradine si aprono sulle piazze in cui vengono allestiti i secolari mercatini di Natale. Nell’aria si respirano i profumi di caldarroste, biscotti allo zenzero e vino speziato caldo e i banchi sono zeppi di decorazioni natalizie tradizionali, giocattoli realizzati a mano e artigianato locale. Skansen è la meta ideale per gli amanti dei mercatini di Natale: un museo all’aperto dove creare candele uniche, cuocere il pane e osservare i maestri artigiani al lavoro (visitsweden.it).