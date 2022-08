Museo dell'ombrello e del parasole - Gignese (Verbania)

Fondato nel 1939 dall'agronomo Igino Ambrosini, appassionato di storia locale, e ricostruito nel dopoguerra, il Museo dell'Ombrello e del Parasole di Gignese, paese del Vergante, si trova dal 1976 nella sua definitiva sede in un edificio su due piani riproducente la sagoma di tre ombrelli affiancati. Raccoglie circa 1500 pezzi tra impugnature, bastoni, ombrelli e parasole e racconta l'evoluzione dello stile di questi accessori dall'800 a oggi. Ci sono anche pezzi storici come il parasole della Regina Margherita, la cui famiglia era solita villeggiare a Stresa, e un settore dedicato alla vita degli ombrellai, con rari e interessanti strumenti di lavoro, come le “barselle”, le sacche di cuoio o di legno contenenti l’occorrente per le riparazioni.

www.museodellombrello.org

