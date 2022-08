Museo dell'ottica - Agordo (Belluno)

Per festeggiare i 30 anni dalla sua fondazione, e partendo dall'acquisizione di due importanti collezioni private, nel 1991 il gruppo Luxottica ha inaugurato il Museo “Ottiche e Occhiali”, una delle più complete collezioni di oggetti antichi nel campo dell’ottica, con circa 2mila pezzi fra occhiali, alcuni risalenti al XVI secolo e in fanone di balena, fassamani, cannocchiali (uno appartenuto all'astronomo di corte di Luigi XIV Gian Domenico Cassini), microscopi, strumenti ottici e curiosi accessori come il portaprofumo con lente. On potevano mancare i primi occhiali da sole, tra i quali il tipo detto “Goldoni” di manifattura veneziana del ‘700. Sede del museo è il locale seicentesco del palazzo Crotta-De Manzoni, anticamente adibito a scuderia e acquistato da luxottica. Altri musei dell'occhiale si trovano a Pieve di Cadore (nella foto) e a Salerno.

