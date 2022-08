Museo dei paramenti sacri - Montemarano (Avellino)

La cittadina campana di Montemarano è sede di un ricercato museo dedicato ai Paramenti Sacri, realizzati in tessuti italiani, realizzati soprattutto al Sud, tra il XVI e l'inizio del XX secolo. Si trova nella Chiesa del Purgatorio e nell'attigua Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, site ambedue in Piazza Mercato: tra i tessuti più significativi c'è il parato del vescovo Celestino Labonia (1670 – 1720), le donazioni del Papa Benedetto XIII in occasione dell'anno giubilare 1725, un vestito della Madonna del secolo XVII di manifattura siciliana. Da non perdere, per chi ama il genere, il piccolo museo nella chiesa parrocchiale di Bormida (Savona), e la raccolta di tessuti antichi del Museo Diocesano di Trento

