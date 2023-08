Musica: addio a Robbie Robertson, muore a 80 anni il leader della Band

Ascolta la versione audio dell'articolo

Robbie Robertson, compositore, cantante e chitarrista della Band, è morto a Los Angeles all’età di 80 anni. Il suo manager, Jared Levine, ha riferito che Robertson era malato da tempo.

Dagli anni in cui sono stati il magistrale gruppo di supporto di Bob Dylan alla loro stessa celebrità come incarnazione di una comunità e di un virtuosismo vecchio stile, i The Band hanno influenzato profondamente la musica popolare degli anni Sessanta e Settanta, dapprima amplificando letteralmente la polarizzante transizione di Dylan da artista folk a rockstar e poi assorbendo le opere di Dylan e le influenze di Dylan mentre modellavano un nuovo suono immerso nel passato americano.